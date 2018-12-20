Закон Республики Абхазия

О ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой

Ратифицировать Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, подписанный в г. Дамаске 4 сентября 2018 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 6 декабря 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 14 декабря 2018 года, № 4698-с-VI

ДОГОВОР

О дружбе и Сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика, именуемые в дальнейшем «Договаривающиеся Стороны»,

исходя из взаимного стремления к дальнейшему развитию двусторонних отношений и сотрудничества в различных сферах,

учитывая давние традиции дружбы между абхазским и сирийским народами,

подтверждая фундаментальную значимость развития абхазо-сирийских отношений,

принимая во внимание, что укрепление дружественных и равноправных отношений между двумя странами отвечает интересам их народов,

подчеркивая приверженность принципам и нормам международного права,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Договаривающиеся Стороны будут устанавливать свои отношения в качестве дружественных государств на основе принципов взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности друг друга, мирного урегулирования споров, равенства и невмешательства во внутренние дела, приверженности и выполнения международных обязательств, а также общих принципов и других норм международного права.

Статья 2

Договаривающиеся Стороны будут тесно сотрудничать в области внешней политики, поддержания мира, а также проводить периодические и регулярные консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Статья 3

Договаривающиеся Стороны будут выражать обеспокоенность в отношении защиты государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности друг друга, а также будут незамедлительно проводить консультации, когда одна из Договаривающихся Сторон сочтет, что существует угроза агрессии в отношении ее территории и в целях поддержания мира и безопасности друг друга.

В ходе данных консультаций будет определяться характер и объем помощи, предоставляемой одной Договаривающейся Стороной другой Договаривающейся Стороне.

Статья 4

Договаривающиеся Стороны обязуются не участвовать в каких-либо блоках или альянсах, настроенных против другой Договаривающейся Стороны.

Договаривающиеся Стороны воздерживаются от любых действий, прямо или косвенно направленных против другой Договаривающейся Стороны, или от поддержки таких действий, и не допустят использование территории одной из Договаривающихся Сторон для подготовки или совершения агрессии или иных насильственных действий в отношении другой Договаривающейся Стороны.

Статья 5

В случае агрессии со стороны третьего государства против одной из Договаривающихся Сторон, Договаривающиеся Стороны воздерживаются от оказания какой-либо военной или невоенной поддержки государству-агрессору, которая способствует продолжению агрессии. Другая Договаривающаяся Сторона стремится содействовать урегулированию споров, которые привели к агрессии в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и нормами международного права.

Статья 6

Договаривающиеся Стороны будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений, представляющим взаимный интерес, которые будут проходить на различных уровнях, включая встречи глав государств и правительств, министров иностранных дел, визиты официальных делегаций, специальных представителей, министров и глав ведомств двух стран.

Статья 7

Договаривающиеся Стороны признают официальные документы, выданные государственными органами Договаривающихся Сторон на территории каждой из Договаривающихся Сторон после завершения необходимых процедур утверждения в соответствии с законодательством каждой из Договаривающихся Сторон.

Статья 8

Каждая Договаривающаяся Сторона будет принимать необходимые меры для обеспечения въезда, выезда и передвижения граждан другой Договаривающейся Стороны в соответствии с действующим законодательством каждой из Договаривающихся Сторон.

Статья 9

Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию сотрудничества, обмена информацией и опытом в различных областях торговли, экономики, науки и технологии в целях использования возможностей двух стран в этих областях.

Договаривающиеся Стороны также будут прилагать усилия в целях расширения сотрудничества в области науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, информации, туризма, спорта и в других областях. Договаривающиеся Стороны будут расширять связи и сотрудничество между органами государственной власти и организациями в целях более глубокого ознакомления с жизнью, трудом, опытом и достижениями обеих народов.

Статья 10

Договаривающиеся Стороны будут стремиться создавать экономические, финансовые и законодательные условия, способствующие осуществлению коммерческой и иной экономической деятельности, включая взаимное поощрение и защиту инвестиций, а также продвижение всеми имеющимися средствами партнерских и прямых связей между гражданами, компаниями, предприятиями и другими субъектами экономического сотрудничества обеих Договаривающихся Сторон в соответствии с действующим законодательством каждой из Договаривающихся Сторон.

Статья 11

В соответствии с международным правом и национальным законодательством, Договаривающиеся Стороны будут налаживать сотрудничество в области безопасности, борьбы с преступностью, транснациональной организованной преступностью и терроризмом.

Статья 12

Договаривающиеся Стороны будут заключать отдельные соглашения в различных областях с целью выявления направлений и показателей сотрудничества, и будут работать над налаживанием совместной деятельности для координации данных областей.

Статья 13

Любые споры, которые могут возникнуть при толковании и применении настоящего Договора, должны решаться мирным путем посредством консультаций и переговоров между Договаривающимися Сторонами в духе дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания.

Статья 14

1. Настоящий Договор вступает в силу со дня получения последнего письменного уведомления, в соответствии с которым одна Договаривающаяся Сторона уведомляет другую Договаривающуюся Сторону в письменной форме по дипломатическим каналам о завершении национальных правовых процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Договора.

2. Настоящий Договор заключается сроком на десять (10) лет и автоматически продлевается на каждый последующий пятилетний (5) период, если одна из Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании прекратить его действие, уведомив другую Договаривающуюся Сторону об этом в письменной форме по дипломатическим каналам не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока действия.

3. Любая Договаривающаяся Сторона может изменить настоящий Договор путем взаимного письменного согласия по дипломатическим каналам, и такие изменения становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в силу в соответствии с порядком, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи.

Совершено в г. Дамаске 4 сентября 2018 года в двух экземплярах на абхазском, арабском, русском и английском языках, при этом все тексты имеют одинаковую силу. В случае различия в толковании текст па английском языке имеет преимущественную силу

За Республику Абхазия Рауль ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

За Сирийскую Арабскую Республику Башар аль Асад, Президент Сирийской Арабской Республики

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия