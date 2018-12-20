ДЕТСКИЙ НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК

В Посольстве РА в РФ

Посольство Республики Абхазия и московская абхазская диаспора организовали для детей новогодний карнавал. Маленьких гостей в гостиной Посольства приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Игорь Ахба. Он поздравил ребят и их родителей с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, успехов и исполнения всех желаний.

Праздник продолжился в большом зале Посольства, где детей встретила красиво наряженная живая елочка.

Дед Мороз и Снегурочка позвали на праздник клоунов и Бабу Ягу, которые все время проказничали. Но это не помешало Деду Морозу поиграть с ребятами, а те в свою очередь приготовили Деду Морозу песенки, стихи на абхазском и русском языках. На этот праздник абхазские дети позвали своих друзей из московской абазинской диаспоры.

Чародей показал маленьким гостям, как надо «делать» разноцветные молнии. А Дед Мороз и Снегурочка решили всех «заморозить», выпустив волшебный «пар». Это необычное зрелище с интересом наблюдали не только дети, но и их родители.

Конечно же, не обошлось без веселых конкурсов, танцев и угощений. Каждый получил от Деда Мороза подарок.

Праздник получился веселый, непринужденный – радовались все, танцевали даже самые маленькие детки, едва научившиеся ходить.

Завершился карнавал во дворе Посольства красочным салютом.

Судя по счастливым лицам детей, праздник удался.

Пресс-служба Посольства РА в РФ

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Посольства РА в РФ