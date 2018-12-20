НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА СТРАНЫ

Новогодний праздник в столице Абхазии начнётся 25 декабря. В Государственной филармонии имени Р.Гунба состоится праздничный концерт, в котором выступят воспитанники музыкальных школ, подведомственных Управлению культуры Администрации города Сухума. Об этом сообщила редакции организатор новогоднего праздника, начальник этого Управления Наала Хашиг.

– Официальное открытие новогодних гуляний у ёлки на площади Свободы состоится 26 декабря, в 18 часов, – проинформировала Н.Хашиг. – Ежедневно там будут проводиться новогодние представления и концерты, участниками которых являются маленькие артисты театральной студии «ARLEKINO» и детской студии Хиблы Мукба. В новогоднюю ночь на красочной сцене выступят артисты абхазской эстрады и народных творческих коллективов, танцевальные шоу-группы. У ёлки будут проводиться интерактивы на абхазском языке в национальном стиле. Их будут вести Бабаду и абхазские сказочные герои.

Новогодние ёлки в столице также установят в Синопе, на Турбазе, Маяке, Новом районе, Старом посёлке и Кинопрокате.

Р.БАРГАНДЖИЯ

Номер: 137Выпуск: 3738Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ