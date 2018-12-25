ПРОСТОЙ, НО НУЖНЫЙ ВСЕМ ЧЕЛОВЕК

Память

Еще недавно Дмитрий (Дима) Андреевич Квициния рассказывал мне, какие он хотел осуществить планы, чтобы в его сельском подворье было все хорошо.

Человек он был открытый, отзывчивый, надежный. Родился Д.Квициния в 1949 году в селе Атаре Абхазской Очамчырского района в большой крестьянской семье. Было время, когда в Абхазии проблему демографии никто не ставил на государственном уровне. Каждая абхазская крестьянская семья считала, что род состоялся, когда в семье рождалось 3-5 или более детей.

Преодолевая трудности жизни, чтобы поднять своих детей на ноги, родители рассчитывали только на себя: работали на своих приусадебных участках, в организациях, производствах.

Абхазию всегда держала, кормила, в том числе поднимала рождаемость аборигенной нации одна сила – село.

Род Квициния не был исключением. Дима Квициния шел по жизни смело и не увиливал от трудностей. С детства он знал, что такое настоящий физический труд, и сколько преимуществ он дает, когда всего достигаешь своими силами.

Почему-то мы сегодня избегаем физического труда, который нас всегда облагораживал и стараемся переложить все на других. А республика ждет именно нашего труда.

Дима Квициния после школы был сразу призван в армию. Пришлось служить в группе советских войск в Германии (ГСВГ) в г.Потсдаме. Надо отметить, что в эти войска отбирали лучших призывников из всего СССР. В Диме увидели трудолюбивого, надежного, крепкого солдата. Служба в армии закалила сельского парня, многому научила, в том числе и водительской профессии.

Демобилизовавшись, Дмитрий начал трудиться в своем селе, потом на Моквской чайной фабрике, в г.Ткуарчале.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Дима Квициния оказался в Гудауте, где начал свой ратный путь. Вскоре он решил идти на Восточный фонт. Прошел длительный и опасный путь через Лату к себе в село. Попал в плен.

Надо сказать, что Дима был еще и отчаянным парнем и никому ни в чем не уступал, когда надо было решить что-то по справедливости. Об его характере, о чувстве справедливости многие были наслышаны.

Когда в плену сваны хотели его «сломать», они поняли, что такого абхаза из рода Квициния на испуг не возьмешь. Недолго думая, предводитель сванов Эмзар Квициани решил отпустить его.

Уже потом, узнав, как смело воюет его бывший пленный, он сказал: «Надо было все-таки его расстрелять».

Вернувшись к своим, Дима стал инициатором создания 5-го Атарского батальона. Будучи зам.командиром этого воинского образования, он не засиживался в штабе. Постоянно был в движении, постоянно рвался в бой. В результате получил несколько осколочных ранений и контузий.

После войны Дмитрий Андреевич вернулся к своему крестьянскому хозяйству. Он хорошо знал это дело. Выращенных на огороде овощей было много, и он делился ими с близкими. По мере сложности жизненных обстоятельств, пришлось устраиваться на дополнительные работы – в Министерство обороны РА, работником охраны Гостелевидения.

Как вспоминает семья, Дима Квициния никогда не жаловался на жизнь, а тем более на здоровье. Всевышний призвал его за одну ночь, что стало для родных неожиданностью.

Его правильная жизнь является примером для его сына Одиссея Квициния, который учится на юридическом факультете Российского университета, филиал которого функционирует в г.Адлере.

За два дня до смерти Дмитрия, автор этих строк договорился с ним встретиться и сделать материал о фронтовой жизни на Восточном фронте. Он сказал: «Обо мне не надо. Мы вспомним всех наших ребят».

Дмитрий Андреевич Квициния – человек, который всегда своими действиями приносил пользу стране, народу, селу и фамильному роду.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА