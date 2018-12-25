СПОРТ

Спорт

В Москве прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Московский вызов». Традиционно турнир собирает спортсменов и тренеров со всей России, а также дружественных государств. В этом году в турнире, посвященном 95-летию Центрального спортивного клуба армии, приняли участие 1586 спортсменов из 32 регионов России и шести стран. Всероссийский турнир «Московский вызов» проходит уже в восемнадцатый раз, и число участников с каждым годом только увеличивается. Судьи определили лучших в различных возрастных категориях как среди юношей, так и среди девушек. Самые результативные борцы получили дипломы и медали.

Республику Абхазия представляли четыре спортсмена. По итогам соревнований в различных весовых и возрастных категориях первые места заняли Папазян Виктория и Читанава Полина, второе место занял Ухваков Никита, третье – Читанава Георгий.

Тренируют спортсменов Барциц Тимур и Торчинава Нугзар.

Спортсменов сопровождал на соревнования президент Федерации тхэквондо Абхазии Гогуа Отар.

Сборная команда приняла участие в соревнованиях при поддержке Государственного комитета РА по физической культуре и спорту.

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту