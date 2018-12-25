Достижения Нового Афона

В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании глава Администрации Нового Афона Феликс Даутия ответил на вопросы журналистов и подвел итоги работы за текущий год.

Ф. Даутия дал положительную оценку прошедшему туристическому сезону, но отметил, что в сравнении с 2012 годом гостей в город приехало на 45 тысяч человек меньше. «Мы с начала года готовились к приезду туристов. В городе более 2 тысяч койко-мест, некоторые гостиницы существенно снизили цены», – сообщил он.

Тем не менее, по словам Даутия, продолжается паломнический туризм: «У нас в планах открыть маршруты на Афонскую гору и в село Анухва. Там много христианских исторических памятников. Кроме того, мы надеемся, что в будущем году в храме Симона Кананита пройдет служба в день поминовения святого. В текущем году ремонтные работы еще ведутся».

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс