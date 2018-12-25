ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ В АБХАЗИИ. КТО «ЗА» И КТО «ПРОТИВ»?

Опрос

Тема приобретения жилья россиянами в Абхазии всегда болезненно воспринималась жителями республики. Подобное отношение объясняется совокупностью факторов: здесь и страхи изменения демографической ситуации в республике, и опасения, что наплыв иностранцев изменит уклад жизни, и что республика может потерять контроль над объектами национальной экономики. Редакция газеты «РА» провела опрос жителей Абхазии, чтобы узнать их мнение по этому вопросу, который в последнее время стал активно обсуждаться.

Владимир Чанба – юрист:

– Не считаться с тем, что республика может потерять контроль над объектами национальной экономики, нельзя, но и откладывать этот вопрос до бесконечности невозможно. Тем более, когда эти страхи и опасения становятся объектом спекуляций во внутриполитической жизни республики. Спекулирующие на данной проблеме политики не удосужились детально рассмотреть вопрос и принять решение, которое будет уважать не только чувства и эмоции, но и реальные интересы населения Абхазии. Безусловно, небольшая страна с маленьким населением имеет все основания особо трепетно относиться к завоеванной независимости и суверенитету.

Арсен Калайджян – экономист:

– Для нас, простых граждан республики, важно обеспечить сохранение безопасности и самодостаточности республики. Но в вопросе покупки жилья россиянами мне эти опасения кажутся излишними. Любые запреты имеют смысл только тогда, когда их нельзя обойти. Сейчас у россиян есть множество способов купить жилье, минуя закон. Например, зарегистрировать его на подставные лица или юридические компании. Фактически решение вопроса переходит в сферу теневой экономики. Сохранение запрета препятствует привлечению инвестиций, экономическому развитию Абхазии.

Юрий Возба – юрист-политолог:

– Решение вопроса предполагает четкую правовую регламентацию процессов приобретения недвижимости россиянами в Абхазии. Уместно разработать специальный закон и закрепить в нем обоснованные ограничения и разумные запреты. Подобная практика свойственна практически всем европейским государствам. Так запреты и ограничения могут касаться стратегических территорий, особенностей приобретения жилья в пограничной зоне, разделение вопросов приобретения недвижимости с вопросами получения вида на жительство и гражданства. Земля – особый психологический вопрос для абхазов. Исключение земельного вопроса из обсуждения позволит снять многие опасения, что Абхазия столкнется с распродажей Родины.

Эсма Тарба – домохозяйка:

– Если мы будем продавать жильё иностранцам, то наши внуки и правнуки останутся через несколько лет без жилья. Им придётся покупать дома и квартиры у них. Кроме того, где гарантии, что в Абхазию не заедут граждане России грузинской национальности? Как регулировать эти риски?

Давид Гуния – предприниматель:

– Продавать жильё можно, но только не давать иностранцам гражданство и права голоса на выборах.

Ахра Джопуа – финансист:

– Я считаю, что уместно снять запреты на приобретение недвижимости для стран, признавших независимость Абхазии. Ведь приобретение прав собственности или пользования объектами недвижимости не влечет за собой поблажек в получении вида на жительство или гражданства республики. Местные жители не должны опасаться, что владелец недвижимости однажды придёт на избирательный участок, требуя, чтобы его голос был учтен в определении будущего республики.

Медея Куруа – менеджер:

– Анализируя эту проблему, я считаю, что в налоговой сфере должны произойти изменения. Для граждан Абхазии налог на недвижимость может быть минимальным, зато для иностранцев его размер может быть справедливо увеличен. Если нашему правительству удастся объяснить, какие опасения при продаже жилья россиянам являются надуманными и мешают развитию республики, а какие действительно должны быть учтены, бюджет Абхазии только выиграет от этого. Нужно обсуждать этот вопрос по-другому. Просто обозначить его, как инвестиции в жилье на территории Абхазии. Запрещать, не обосновывая свои действия, всегда плохо.

Ольга Назарова – педагог:

– Я считаю, что неправильно, когда только через получение абхазского гражданства человек может приобрести недвижимость. Таким образом, мы наносим урон интересам Абхазии.

Надо разделить эти два вопроса: приобретение недвижимости и получение абхазского гражданства. Некоторые наши граждане выступают за запрет на продажу недвижимости гражданам России, они думают, что таким образом отстаивают интересы страны, но мы все знаем, что скрытая продажа все равно имеет место, а это влечет за собой негативные последствия. Это наносит большой урон имиджу Абхазии.

Альберт Захарян – агроном:

– На мой взгляд, все те, кто выступает против продажи недвижимости, они как раз и заняты в этом теневом бизнесе. А в законе об особенностях оборота жилья мы бы могли предусмотреть все – от мест, где можно и где нельзя продавать, до процентных ставок. Чем раньше общество начнет требовать от власти принятия этого закона, тем раньше мы начнем этот процесс. У нас все представители высших органов власти говорят об этом, но законодательно пока никто ничего не сделал.

Руслан Шамба – предприниматель:

– Мы почему-то боимся и думаем, что если в Абхазии будет продаваться жилье россиянам, то это нанесет ущерб интересам страны. Думаю, это ошибочное мнение. Говоря о том, что цена на недвижимость возрастет и наши граждане не смогу ее приобретать, мы сами вводим себя в заблуждение, потому что цена на недвижимость и так высокая. Любой продавец недвижимости ориентируется на внешний рынок, знает цены.

Опрос провела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ