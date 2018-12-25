РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ МАНДАРИНОВ. А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Проблемы цитрусовой страды

Осень – традиционное время сбора урожая цитрусовых плодов. Пик сезона, который приходится на вторую половину декабря, на границе очень напряжённый, так как в предновогодние дни спрос на мандарины возрастает. По данным пресс-службы Сочинской таможни, в это время из Абхазии поступает до 700 тонн мандаринов в сутки. Только за прошедшие выходные таможенники пункта «Адлер» оформили около 2.000 тонн цитрусовых. Ежедневно через российско-абхазскую границу проходят до 150 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии. Объем ввозимой цитрусовой продукции почти в четыре раза превышает показатели прошлого года.

Всего с начала сезона на 17 декабря на Сочинской таможне оформлено 15 тысяч 200 тонн цитрусовых плодов. В основном их везут в центральные регионы России в преддверии новогодних праздников. Сельхозпродукция является скоропортящейся и оформляется в первоочередном порядке. Россия применяет в отношении абхазской продукции режим свободной торговли, аналогичный тому, который используется со странами СНГ. Таможенные пошлины с этих товаров не взимаются, применяются только внутренние налоги.

Нормы ввоза товаров для личного пользования до 31 декабря остаются без изменения. Существует действующее Соглашение «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском». Согласно этому документу граждане могут ввезти на территорию таможенного союза без уплаты таможенных пошлин и налогов товары стоимостью в эквиваленте до 1500 евро и весом не более 50 килограммов. При превышении стоимостных или весовых норм декларирование товаров осуществляется в письменной форме с уплатой таможенных пошлин по единой ставке 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм. С 1 января 2019 года вступают в силу новые нормы беспошлинного ввоза товаров. Ограничение по ввозу в страны ЕАЭС составит сумму, эквивалентную 500 евро и весом не более 25 кг. Новые нормы касаются ввоза товаров автомобильным и железнодорожным, морским и речным видами транспорта, а также в пешем порядке. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся прежними – до 10000 евро и до 50 кг.

– В нынешний цитрусовый сезон в Абхазии урожай удался на славу, – сообщил начальник отдела агрономии Минсельхоза Абхазии Дмитрий Хагуш. – И это не только благодаря тёплой солнечной осени, но и стараниям абхазских цитрусоводов. В этом году сбор и реализация цитрусовых и других субтропических культур идут с опережением прошлогодних показателей. В нынешнем сезоне ожидаем получить более 30 тысяч тонн мандаринов.

Грузовые машины через КПП «Псоу» пропускают чётко: документы оформляются, пошлина взимается, никаких проволочек нет. Сейчас автомобильный пункт пропуска оснащён крытыми боксами углублённого досмотра легковых и грузовых автомобилей, холодильными камерами, необходимой погрузочно-разгрузочной техникой. Инфраструктура и техническая оснащённость новой автомобильной части пункта пропуска отныне соответствует всем необходимым требованиям для полноценного проведения государственного контроля со стороны контрольных служб.

В Гулрыпшском районе комиссия по определению ожидаемого урожая цитрусовых плодов ещё в октябре выдала предварительные цифры. Здесь цитрусоводы планируют получить более 13 тысяч тонн мандаринов. Основной урожай будет заготовлен частным сектором, который состоит из 2,5 тысячи крестьянских хозяйств. Уже собрана половина ожидаемого урожая. Основными поставщиками продукции являются государственное сельхозпредприятие «София», «Цитрон-2015», ООО «Зэтс». Ожидаемый урожай остался на уровне прошлого года. Пока цитрусоводы не подводят. Солнечные дни дали возможность плодам налиться сладким соком. Если не возникнут непредвиденные обстоятельства с вывозом мандаринов в Россию, то сбор и реализация их будут завершены к Новому году.

Однако не совсем радужную картину цитрусовой страды нарисовал начальник Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.

– Этот год выдался урожайным, – комментирует ситуацию главный агроном района. – Однако нас беспокоит и тот факт, что реализация в этом году идёт очень медленно. Причиной этому является не очень большой спрос на наши мандарины в этом году. Основным рынком сбыта нашей продукции является Россия. Но в этом году российский рынок завалили импортными плодами, которые составили серьёзную конкуренцию нашим мандаринам, так как их завозят по низкой цене. Зарубежным поставщикам выгодно продавать свой товар по цене на 30% дешевле, чем наш. Их мандарины хранятся дольше, так как проходят химическую обработку. А это влияет на снижение цены на нашу продукцию. А ведь её себестоимость более высокая, чем у импортной продукции. В таких странах, как Турция, Греция, Испания, Китай, Марокко, Алжир, плантации более мощные, у них механизированный сбор плодов. Конечно, такие мандарины не могут конкурировать с нашими плодами по своим вкусовым качествам. Даже на российских рынках на ящиках с импортными мандаринами – надписи «Абхазские мандарины». Однако законы рынка суровы: потребитель сначала смотрит на цену, а потом пробует на вкус. Кроме того, декабрь выдался в этом сезоне дождливым, и собранные мандарины стали гнить. К тому же у нас есть печальный опыт, когда из-за преград на вывоз мандаринов за пределы республики 40% урожая было выброшено на помойку. На себестоимость мандаринов влияет и тот факт, что они вывозятся лишь автодорожным транспортом, железная дорога не используется. Просто у нас не полностью отработан механизм вывоза продукции на российский рынок.

Однако в Абхазии должен функционировать распределительный центр государственной экспортной компании РУП «Абхазпродэкспорт», который готовит к отправке цитрусовые плоды на экспорт. Это предприятие было создано ещё в июне прошлого года. Был сформирован концепт реестра экспортеров, проведён анализ и ревизия международных договоров и соглашений на предмет наличия возможностей для продвижения наших товаров на внешние рынки. Таким образом, при Министерстве сельского хозяйства РА было создано Республиканское унитарное предприятие «Абхазпродэкспорт», которое занимается реализацией на территории России сельхозпродукции, выращиваемой в Абхазии. Предприятие производит сертификацию, чтобы при перевозке сельхозпродукции не возникало проблем на границе. Эта служба взяла на себя складирование и реализацию на территории России всей сельскохозяйственной продукции, которая выращивается в Абхазии. Предприятие расположилось на территории абхазского плодовощехранилища в Гулрышском районе, которое было построено по российской программе «Комплексного плана социально-экономического развития Абхазии», на которое было потрачено 120 миллионов рублей. Руководитель РУП «Абхазпродэкспорт» Амиран Лагвилава обещал обеспечить беспрепятственный доступ на внешние рынки абхазскому сельхозпроизводителю. Он ответственно заявил, что задача компании – не привлечение прибыли, а помощь нашему сельхозпроизводителю. Как прошёл прошлый сезон и как обстоят дела на предприятии в этом году, узнать мы не смогли, так как его руководитель находится в отъезде. Но будем надеяться на то, что это предприятие поможет нашим цитрусоводам справиться со своими проблемами.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ