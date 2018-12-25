И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Время делать добро

Есть еще один добрый во всех отношениях дом, где встречают детей с улыбкой, а главное, желанием стать друзьями и помогать всем, кто в этом очень нуждается. Как к себе домой сюда стремятся дети, они знают точно: здесь их ждут и любят. Центр помощи детям с ограниченными возможностями в Гудауте открыт для ребят, чьи возможности, усилия и желание жить полноценной жизнью безграничны. А у меня снова комок подступает к горлу, когда я задаю свои вопросы людям, которые, преодолев свои жизненные проблемы, хотят помочь тем, кому эта помощь очень важна и актуальна сейчас.

Мы привыкли: там, где дети, всегда смех, суета, шум. Здесь все по-иному, и лица детей – не по-детски серьезные. Им, необычным, не похожим на своих сверстников, с самого рождения приходится бороться за то, чтобы просто ходить, просто сидеть, просто говорить, словом, быть как все. Но это желание настолько велико, что они уже рождаются с ним, чтобы потом вместе с этим взрослеть и доказывать, прежде всего себе, что они смогут преодолеть, казалось бы, невозможное.

Детей с ограниченными возможностями в повседневной жизни встретишь нечасто. Причиной тому являются многие факторы. Родители вместе с врачами сами решают вопросы, которые перед ними поставила реальность. И порой на это уходит целая жизнь, а у родителей задача предельно ясная – сделать все возможное или даже больше, чтобы их ребенок смог вырасти и стать самостоятельным человеком. По крайней мере, они верят в это. Как известно, самую, казалось бы, неразрешимую задачу легче решать, когда рядом соратники и просто друзья.

Идея создания центра адаптации в Гудауте принадлежит одной из таких, поистине отважных, мам – Ирине Розио. Когда в их молодой семье родился первый ребенок с диагнозом ДЦП, для всех это стало настоящим шоком. Но прошло совсем немного времени, и мама поняла: наступило ее время – бороться за сына, чтобы победить. Позади 15 лет этой самой борьбы, которая принесла несомненные успехи. Общаясь с семьями, где есть дети с ограниченными возможностями, Ирина поняла, что она вместе со своими единомышленниками должна предпринять такие шаги, чтобы дети имели возможность не только получать квалифицированную помощь профессионалов, но и просто общаться со своими сверстниками. Для них, ограниченных в действиях, самое сложное, что они ограничены еще и в общении, которое происходит в основном лишь с родителями.

От идеи до ее претворения в жизнь, как мы понимаем, путь долгий и тернистый. И связано это не только и не столько с материальными возможностями. К счастью, добрых и неравнодушных людей намного больше, чем может казаться на первый взгляд. Это благодаря их участию стало возможным в кратчайшие сроки произвести капитальный ремонт помещения, можно сказать, он сделан поистине на народные средства. И помощь продолжает поступать в виде различной техники – кондиционеров, трансформаторов и т.д. Причем одно обязательное условие людей, занимающихся благотворительностью, – не называть их имена. Об этом попросили и меня, ведь добрые дела не измерить, их нужно просто совершать. Что вполне логично, центром социальной адаптации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями «Асаркиал» руководит Ирина Розио. Дальше – больше. Наступает следующий этап, и работа выходит на новый, международный уровень. И здесь все прошло, как и было задумано. Участие в проекте, собственное видение деятельности центра, и снова встреча с неравнодушными людьми в программе UNDP. Победа в конкурсе позволила Ирине и тем, кто поверил в нее, приобрести столь необходимые именно этим детям – специализированную машину, на которой привозят детей в центр, тренажеры. Машина полностью оборудована под инвалидные коляски. Ее приобретение Ирина считает очередным чудом, так как в Абхазию практически не завозят такие машины, но чудеса иногда случаются. Также были приобретены специальная мебель, интерактивные доски, игрушки, книги, проектор и многое другое.

Во время нашей беседы с Ириной несколько раз она попросила не говорить о каких-то личных заслугах. Все, что удалось ей сделать, стало возможным только потому, что рядом были и есть настоящие друзья и соратники, а еще много людей, которые делают доброе дело, помогают детям без громких фраз. Пройдя достаточно большой и длинный путь со своим собственным сыном, борясь вместе с ним за каждую его победу, эта хрупкая на первый взгляд женщина решилась передать свой опыт, видение того, как помочь таким детям, таким же мамам, как она сама. Ведь не секрет, что в психологической помощи нуждаются и родители детей, которые относятся к категории особенных. У Ирины были и есть конкретные, не на словах, а реальные результаты, которых они с сыном достигли за 15 лет. Этот фактор, на мой взгляд, один из главных и доминантных, чтобы ей поверили, за ней пошли и другие мамы, не потеряли веру и продолжали двигаться вперед.

Число друзей центра растет. Это вдохновляет сотрудников и самих ребят, ведь каждый идущий от сердца посыл и доброе дело отзываются в душах этих необычных детей. Присоединился к ним и благотворительный фонд «Апсны», который не мог остаться безучастным к проблемам, которые решают в новом центре. Практически весь спектр ортопедической продукции – именно для детей с ДЦП, это – подарок фонда, плодотворно сотрудничающего с фармацевтической компанией «Биофарм» из Ростова. Также среди подарков фонда – так необходимые коляски. Четверо детей получили долгожданный подарок, а значит, в их жизни и жизни их родителей стало больше солнечного света и возможности выходить из дома.

Что двигало Ириной Розио в самом начале этого пути? Безусловно, безграничная материнская любовь. И нежелание смириться с поставленным диагнозом.

– Я понимала, что будет непросто, но была готова к тому, чтобы использовать любой, даже самый минимальный шанс. И, конечно, всегда рядом со мной были высшие силы, которые не просто помогали нам, но и заставляли идти дальше, не останавливаясь на достигнутом, – рассказывает Ирина. – И, конечно, все те навыки, которыми мы овладели за эти годы, новые технологии, которые используются в лечении детей с ДЦП, я хочу передать и другим детям, а может, в большей степени их матерям. Таких ребят, по официальным данным, в районе чуть больше 60, есть и детишки с другими заболеваниями, которых более 300. Конечно, всем сразу мы не можем уделить внимание и оказать помощь. Однако у наших детей есть возможность пройти курсы – массажа, гимнастики, психологической помощи на 10 или 20 дней. А силы нам придают наши воспитанники. Это они настоящие бойцы, это у них мы учимся преодолевать трудности. Эти ребята – как никто другой, настоящие – умеют любить, дружить, смеяться без фальши. Среди них есть подростки, которые взрослеют на наших глазах, и мы видим, какие у них замечательные отношения.

Сотрудники «Асаркиал», психолог Марина Розио и массажист Оксана Розио, – родные сестры Ирины. Профессионалы своего дела, которым руководитель центра доверяет на все 100%, а они весь свой жизненный и профессиональный опыт передают детям. Психолог при необходимости работает и с мамами, и результаты ощутимы. Даже тем, кто отчаялся на миг, возвращают уверенность в собственных силах. А значит, они могут и дальше быть надежной опорой своим детям. Уроки лечебной физкультуры ведет спортивный тренер Сергей Сущенко. Отдельных слов заслуживает волонтер Кама Отырба. Она сама предложила свои услуги, и, судя по тем контактам, которые у нее складываются с детьми, возможно, определится и ее будущая профессия. А вскоре я сама увидела и услышала результат ее работы – песню на английском языке исполнила девочка с редким именем Доминика. А еще я обратила внимание, что у волонтера и ее подопечной одинаковый цвет лака на ногтях, а это, согласитесь, высшее доверие.

Название центра «Асаркиал» переводится как колокол, возвещающий о торжестве добрых, полезных и значимых дел. Нет сомнений, вернее, есть полная уверенность, что друзей и помощников в этом центре с каждым днем будет все больше и больше. Их здесь ждут, любят и надеются на взаимность.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району