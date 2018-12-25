ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ АБХАЗИИ

25 декабря в Москве состоится XVII заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией с участием Премьер-министра Республики Абхазия Валерия Бганба, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виталия Мутко, вице-премьера РА, министра финансов Джансуха Нанба, министра экономики РА Адгура Ардзинба, министра РФ по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва.

В повестку заседания вынесены вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Абхазии в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 гг.

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс