ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент РА Р.Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности с Днем работника органов государственной безопасности: «Вам доверено защищать национальные интересы страны, высшие ценности ее граждан – их права и свободы. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе.

Выражаю уверенность, что вы и впредь добросовестно и с достоинством будете нести военную службу, оберегая мир и покой граждан Абхазии».

Президент поблагодарил ветеранов СГБ, беззаветно служивших Родине в годы Отечественной войны народа Абхазии.

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Президент РА Р.Хаджимба поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником: «Энергетика – одна из базовых отраслей экономики. От ее эффективного развития и успешной работы зависит конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан».

Президент пожелал энергетикам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегком их труде.

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Премьер-министр РА В.Бганба поздравил работников энергетической отрасли с Днем энергетика и поблагодарил их за добросовестность, ответственность и профессионализм, пожелав им новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс