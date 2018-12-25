ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

Конференция на тему «Информационная политика в современном мире» прошла в Сухуме. В обсуждении приняли участие министр иностранных дел РА Даур Кове, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, политологи и руководители ведущих СМИ Абхазии.

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин сказал: «Сегодня очевидно, что устойчивая работа и защищенность информационных систем, средств коммуникационной связи для любой страны имеет стратегическое значение. Информационная политика является важным фактором обеспечения суверенитета, обороноспособности и безопасности государства, эффективного развития экономики, социальной сферы и государственного управления. В России в декабре 2016 года была утверждена доктрина информационной безопасности. С 1 января текущего года в РФ вступил в силу закон о безопасности информационной инфраструктуры, таким образом, в нашей стране заложен надежный правовой фундамент для дальнейших практических шагов в этом направлении. Хочу при этом подчеркнуть, что мы никому не навязываем ни свою правовую основу, ни защиту информационной безопасности. Каждое государство вправе решать эти вопросы самостоятельно. Отмечу, что ряд стран уже поставили информационные технологии на военную службу, формируют свои кибер-войска, а также активно используют информационное поле для ослабления конкурентов и продвижения своих экономических и политических интересов. В том числе в качестве фактора «мягкой силы». Мы должны бороться с теми, кто использует информационное право для пропаганды радикальных идей, экстремизма и терроризма».

В своем выступлении Посол России в Абхазии затронул и другую острую тему – это продажа жилья россиянам.

«Союзнические отношения подразумевают, что по острым вопросам мы всегда можем идти навстречу друг другу и делать какие-то исключения. В данном случае из термина иностранцев выделим на первом этапе россиян. Этот и другие вопросы должны поэтапно обсуждаться в обществе, в Парламенте, на экспертном уровне. При этом Абхазии никто не навязывает принятие каких-то решений», – сказал Алексей Двинянин.

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс