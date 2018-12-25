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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба совершил рабочую поездку в село Джгярда Очамчырского района.
Глава правительства осмотрел территорию у мемориала второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш, на которой ведутся работы по укреплению оползневых участков.
Директор государственного предприятия «Абхазберегозащита» Игорь Казанба рассказал Валерию Бганба о ходе работ, большая часть из которых находится на стадии завершения.
«Согласно проекту восстановительных работ после завершения возведения двух дополнительных подпорных стен в пространство между сооружениями будет произведена обратная засыпка. Это заполнение пазухи, которая образуется за тыловой гранью подпорной стены. В данном конкретном случае мы будем использовать песчано-гравийную смесь», – рассказал Казанба.
Номер: 138
Выпуск: 3739
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс