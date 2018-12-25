РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба совершил рабочую поездку в село Джгярда Очамчырского района.

Глава правительства осмотрел территорию у мемориала второму Президенту Республики Абхазия Сергею Багапш, на которой ведутся работы по укреплению оползневых участков.

Директор государственного предприятия «Абхазберегозащита» Игорь Казанба рассказал Валерию Бганба о ходе работ, большая часть из которых находится на стадии завершения.

«Согласно проекту восстановительных работ после завершения возведения двух дополнительных подпорных стен в пространство между сооружениями будет произведена обратная засыпка. Это заполнение пазухи, которая образуется за тыловой гранью подпорной стены. В данном конкретном случае мы будем использовать песчано-гравийную смесь», – рассказал Казанба.

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс