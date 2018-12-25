ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил народную артистку Республики Абхазия Софу Агумаа с 80-летием.

«От всей души поздравляю Вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.

Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились Ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики. Значителен Ваш вклад в дело воспитания молодых актеров, становления и художественного руководства Абхазского государственного молодежного театра.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов».

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА