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25.12.2018
Номер: 138
Выпуск: 3739
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил народную артистку Республики Абхазия Софу Агумаа с 80-летием.
«От всей души поздравляю Вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.
Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились Ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики. Значителен Ваш вклад в дело воспитания молодых актеров, становления и художественного руководства Абхазского государственного молодежного театра.
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов».
Номер: 138
Выпуск: 3739
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА