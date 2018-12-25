ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РА Р. ХАДЖИМБА НА СЪЕЗДЕ РПП «ФОРУМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА АБХАЗИИ»

Обращаясь к вам, моим товарищам и соратникам, согражданам, я хотел бы меньше говорить о достижениях прошлого, обратившись к задачам на будущее.

Хотя, конечно, нельзя обойтись без беглого взгляда на выполненную нами работу за прошедшие годы.

Вы знаете, в каких сложных условиях нам приходилось работать с 2014 года. Острейший финансово-экономический кризис, иные неблагоприятные внешние и внутренние факторы заставляли нас искать дополнительные источники пополнения доходной части бюджета. В результате собственные доходы Абхазии в среднем выросли почти в два раза и продолжают оставаться на этом уровне по сей день. Да, нам сегодня сложно, но представьте себе, в какой ситуации мы бы оказались, не добившись роста собственных бюджетных возможностей.

Мы с самого начала говорили о необходимости реформ в различных сферах. Эту задачу нам удалось выполнить отчасти, но тем не менее утверждения об отсутствии реформ – не более чем политизированные высказывания, не имеющие ничего общего с действительностью.

За прошедшие годы произошли коренные изменения в организации бюджетной системы и контроля государственных финансов – речь идёт о внедрении казначейской системы исполнения бюджета и в целом реформы бюджетного процесса.

Произошли положительные изменения в банковской системе. Нам удалось не только не допустить кризисных явлений, но и добиться оздоровления банковской системы, укрепления основных банков, в первую очередь Сбербанка. Внедрена и развивается система безналичных расчетов, стали гораздо доступнее и разнообразнее кредитные продукты, но их объемы недостаточны для удовлетворения всех запросов.

Активно продвигается конституционная реформа. Учреждён и начал работу Конституционный суд – важнейший орган конституционного контроля. Это событие исторического значения. Разработаны, приняты и вступили в силу десятки законодательных актов, направленных на совершенствование судебной системы. Значительно возросло бюджетное финансирование судебной системы, укрепилась материально-техническая база судов, введено в эксплуатацию здание Дома правосудия. Результатом судебной реформы должно стать повышение авторитета судебной власти и качества отправления правосудия.

Мы провели реформу местного самоуправления, наделив большими полномочиями Собрания.

За последние годы мы существенно укрепились в вопросах языковой политики, репатриации и демографии – вопросах сохранения нашей государственности. С целью упрочения позиций государственного языка был учрежден Комитет по языковой политике в структуре Кабинета Министров. Комитет по репатриации был преобразован в министерство с целью обеспечения более эффективной и масштабной деятельности в этом направлении. По инициативе депутатов Парламента создан демографический фонд, который активно поддерживается исполнительной властью, государством. Его работа уже приносит ощутимые результаты.

В экономике запущены проекты, направленные на развитие собственного производства. Привлечены внешние инвестиции, реализована программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, что в последующем требует усиления контроля исполнения заявленных проектов. Ведется работа по системным, институциональным изменениям в экономической сфере.

Мы многого добились в важнейшей сфере развития абхазо-российских отношений. Договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве позволил значительно продвинуться в развитии сотрудничества в сфере обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, здравоохранения и гуманитарного развития.

Абхазия медленно, но планомерно укрепляет международные позиции. Установление официальных отношений с Сирией продвигает нас к искомой цели – широкому международному признанию.

Да, нас много критикуют – но такова судьба каждого, кто берет на себя высшую ответственность в стране. Вспомните нашу новейшую историю. Критика бывает обоснованной и тенденциозной, конструктивной и разрушительной. В любом случае нам нужно слышать разные мнения, учиться воспринимать их и на этой основе улучшать качество работы.

Ноша президентской власти огромна. Иногда кажется, что легче сбросить её с плеч и жить нормальной жизнью. Но в то же время понимаешь, что нужно довести до конца начатое, завершить запланированное, постараться максимально выполнить обещания.

Нас иногда обвиняют в отсутствии некоей жёсткости в управлении, в принятии «мягких решений», кажущихся некоторым недостаточно решительными и эффективными. Мне кажется, что те, кто так считает, путают жёсткость и принципиальность с жестокостью и авторитарным стилем. Хочу сказать с уверенностью: такой стиль управления противоречит духу, культуре и традициям нашего общества. Ничего, кроме разрушительных последствий, он не несет. Поэтому во всех наших решениях мы руководствуемся исключительно интересами нашего народа и государства. И в то же время никто не отменял строгости и принципиальности в работе – этим принципам мы следовали и будем следовать.

Нужно сохранить стабильность и предсказуемость государственного управления, спокойствие в обществе, избегать экстремальных форм политической деятельности.

При этом важно более активно откликаться на запросы людей, честно давать себе отчет в собственных недостатках и делать все для объединения общества. А объединить общество сегодня можно только на основе созидательной повестки дня – реальной, а не виртуальной. Эта задача, к сожалению, пока остается невыполненной – но я твёрдо верю в её выполнимость.

Будет вполне уместно напомнить нашим политическим оппонентам о том, какой тяжелейший багаж проблем нам достался в свое время. Но мы общими усилиями не допустили разрастания системного кризиса и заложили основы для развития. И мы должны продолжить это движение, не раздавая пустые и невыполнимые лозунги и обещания, а опираясь на конкретные планы и действия.

Каких целей мы должны достичь в ближайшие годы?

Во-первых, это укрепление и модернизация экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение производительности труда, рост доходов граждан, совершенствование налоговой политики и рост собираемости платежей в целях обеспечения больших доходов бюджетов всех уровней.

Во-вторых, продолжать гарантировать выполнение социальных обязательств, обеспечить повышение зарплат, пенсий и пособий.

В-третьих, нужно в дальнейшем укреплять судебную систему на принципах независимости, прозрачности и справедливости, обеспечить защиту имущественных и других личных прав, исполнение судебных решений.

В-четвёртых, необходимо продолжать работу по укреплению позиций абхазского языка, полноценной реализации соответствующего законодательства.

В-пятых, нужно начать активную борьбу с коррупцией, предполагающую планомерную реализацию имеющегося законодательства, обеспечение открытости сведений о доходах чиновников, государственных закупках, осуществляемых министерствами и ведомствами, антикоррупционную экспертизу, включая общественную, проектов законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих гражданские и социально-экономические права людей.

В-шестых, продолжить формирование современной политической системы – отзывчивой к запросам граждан, эффективной и сбалансированной, что предполагает совершенствование системы государственного управления, расширение доступа к принятию решений всем группам общества, в первую очередь этническим.

В-седьмых, продолжать укрепление внутренней и внешней безопасности путем расширения возможностей органов внутренних дел, укрепления Вооруженных сил, повышения престижа службы в армии и в правоохранительных структурах.

И, наконец, но это отнюдь не последнее по значимости, мы должны максимально воспользоваться возможностями, которые открывают перед нами отношения союзничества и стратегического партнёрства с Российской Федерацией, да и сами эти отношения необходимо развивать и углублять.

Мы не можем и не должны ввергать страну в нестабильность, обнулять достигнутое и полагаться на неопределенность в будущем.

Сохранение стабильности и преемственности, продолжение работы, направленной на положительные изменения в жизни страны и каждого из нас, зависят от поддержки народа. Именно от вас будут зависеть, уважаемые сограждане, наши дальнейшие шаги, продолжение активной работы на благо народа и государства.

Я прекрасно осознаю все наши недостатки и недоработки за прошедшие годы. Меня нельзя упрекнуть в отсутствии самокритики, и я готов сделать все для их исправления. В то же время сделанное – а сделано было значительно – не позволяет нам увязнуть в самобичевании. Мы должны смело смотреть вперед и продолжать активную работу на благо наших людей, нашего государства.

Граждане должны ощущать реальные позитивные перемены в своей жизни, в этом смысл и цель всей нашей работы. И только тогда мы сможем рассчитывать на рост поддержки людей.

Несмотря на объективные неблагоприятные факторы, мы старались защитить интересы большинства людей, не уменьшили, а увеличили объёмы социальной поддержки, не допустили провалов в социальной сфере. Заработные платы и пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме.

Невозможно решить все проблемы. И, к сожалению, невозможно помочь каждому, кто нуждался в нашей поддержке – у государства нет таких ресурсов и возможностей. И я прошу каждого понять нас.

Мне хочется искренне поблагодарить всех тех, кто трудился и трудится не покладая рук, кому небезразлична судьба нашей страны, наше общее будущее. Только вместе, общими усилиями и с общим пониманием целей мы сможем двигаться вперед. Призываю политические силы страны к цивилизованной конкуренции в выборный год.

Мы не должны допустить дестабилизации обстановки и угроз экономическому развитию, важно продемонстрировать миру политическую зрелость и готовность к конкурентной политической борьбе в законных рамках.

Конституцию никто не отменял, и я как глава государства буду следовать ее положениям. Выборы пройдут в сроки, определённые нашими законами. Никаких переносов не будет. А выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль, вести Абхазию, в светлое будущее, вперед. И у меня это право есть.

Номер: 138Выпуск: 3739Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА