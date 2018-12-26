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СОЗДАНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ
На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции. Военнослужащие сформированного подразделения уже несут службу в сменных патрулях.
Отбор кандидатов в новое структурное подразделение соединения проводился по жестким критериям и повышенным требованиям к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.
Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре Военной полиции, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия.
Подразделение войсковой военной полиции базы предназначено для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка в пункте постоянной дислокации воинской части, на полевых выходах и сборах.
Пресс-служба Южного военного округа
Номер: 139
Выпуск: 3740
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Южного военного округа