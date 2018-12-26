СОЗДАНО ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии создано подразделение военной полиции. Военнослужащие сформированного подразделения уже несут службу в сменных патрулях.

Отбор кандидатов в новое структурное подразделение соединения проводился по жестким критериям и повышенным требованиям к физической подготовке, морально-деловым качествам и воинской дисциплине.

Военнослужащие, назначенные в подразделение, прошли программу специальной подготовки в учебном центре Военной полиции, после чего получили сертификат, дающий право на применение специальных средств и оружия.

Подразделение войсковой военной полиции базы предназначено для обеспечения воинской дисциплины и правопорядка в пункте постоянной дислокации воинской части, на полевых выходах и сборах.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа