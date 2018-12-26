ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – ОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ

Память

Тяжело, когда уходят из жизни порядочные люди, тем более если они большие профессионалы своего дела.

С Татьяной Леонидовной Тороповой мы познакомились, когда она пришла после нашей войны в редакцию газеты и принесла материал для опубликования, в котором говорилось о правилах уличной торговле, о том, можно ли пить воду из-под крана, колодца и т.д.

Как специалист высшей категории, врач СЭС РА, она понимала, что граждане могут заразиться различными болезнями и из-за элементарного несоблюдения санитарных норм.

«Нашим людям и так досталось от этой войны, еще не хватало, чтобы они сами себе делали плохо», – говорила Татьяна.

Газета неоднократно публиковала ее статьи, объявления, тем самым давала возможность населению «пройти» санитарное просвещение. Тогда, как и сейчас, работа СЭС РА и СЭС г.Сухума была поставлена на профессиональном уровне. Здесь работают специалисты, которые знают свое дело. Надо отметить, что за 25 послевоенных лет у нас в республике и столице ни разу не было каких-либо эпидемий и вспышек массовых инфекционных заболеваний, которые бы принесли ущерб людским ресурсам. Случай в Ткуарчале, когда большое количество людей отравилось водой, был из ряда вон выходящих. Санитарные врачи из России, прибывшие на помощь нашим коллегам, тоже были удивлены и озадачены. Автору этих строк удалось поговорить с одним из них. Врач не хотел что-то озвучивать, но сказал что это не от природного воздействия была испорчена вода.

Татьяна Торопова всегда знала, что выполнение санитарных требований имеет большое значение. Она сама писала статьи, приводила факты, примеры и доносила до населения всю необходимую информацию через различные СМИ, чаще всего через нашу газету. «Печатное слово важнее. Оно запоминается, перечитывается», – говорила она.

Татьяна Торопова родилась в г.Саратове, но в Абхазию приехала еще ребенком с родителями сразу после войны 1941 – 1945 гг.

Трудовая деятельность у нее началась в ИЭПиТе. Проработав лаборантом, Татьяна поступила в Киевский медицинский институт на санитарно-гигиенический факультет.

Закончив его в 1972 г. и получив диплом санитарного врача, прошла практику в г.Златоусте, затем вернулась в Сухум и начала работать врачом по гигиене СЭС г.Сухума.

Как хорошего специалиста ее переводят в СЭС республики, где поручают заведовать отделом гигиены питания.

Ответственность, принципиальность, профессионализм и человеческое отношение – все эти ее качества заставляли руководителей, где проводились проверки, соглашаться с мнением врача Тороповой, которая «не отстанет до тех пор, пока все не будет приведено к норме».

Где бы ни проходили курсы повышения квалификации санитарных врачей (Тбилиси, Киев, Москва), Татьяне Тороповой предлагали остаться у них работать, так как видели в ней специалиста высокого класса. Но Татьяна Леонидовна всегда возвращалась в Абхазию.

Заботясь о других, она не заметила, как подкралась коварная болезнь и «заставила» ее уйти с работы. Но даже дома она выполняла свой профессиональный долг. Она нужна была всем, так как люди знали – если за дело взялась Торопова, значит, документы, сертификаты, разработка инструкций будут отмечены знаком «сделано на отлично».

Все, кто знал Татьяну Леонидовну Торопову, запомнили ее как человека, про которого говорят: на таких держится правильная жизнь и работа.

К счастью, в санитарной службе республики городов и районов работают профессионалы и специалисты, постоянно охраняющие здоровье наших граждан.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА