«ХАДЖИ-МУРАТ». СЕРДЦЕ ОТЗЫВАЕТСЯ НА ПРАВДУ

В РУСДРАМе – премьера!

Шквал аплодисментов, овации, возгласы «Браво!», «Спасибо!», слезы – вот оно, безусловное одобрение, знак, что принята и уже любима смелая и неожиданная версия сценического прочтения самой сложной и выстраданной повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат».

Спектакль прошел на одном дыхании: стремительно ворвались со сцены РУСДРАМа, оживая в настоящем по воле режиссера-постановщика – заслуженного артиста Российской Федерации Адгура Кове, мощные яркие образы. И сразу стали частью сердца, тронули его, как трогает струну уверенная рука музыканта. И сердце отозвалось… А в театральном искусстве это и есть самое главное.

Чуть позже, в фойе, обнимая друг друга и делясь переполняющими эмоциями, зрители признаются, что увиденное вызвало массу вопросов, желание думать, осмысливать историю и собственно сегодняшний наш день, но главное – современный РУСДРАМовский «Хаджи-Мурат» состоялся и, вне всяких сомнений, станет новой заметной страницей не только в истории Русского государственного театра драмы им. Ф.А. Искандера, но и современного театра вообще. Премьера «Хаджи-Мурата» в РУСДРАМе, премьера успешная и громкая, имеет значение еще и с той точки зрения, что она навсегда лишила некоторого «табу» толстовскую повесть. Прежде режиссеры театра и кино избегали ставить это произведение, уверенно считая его «несценичным».

Мнения многих зрителей совпали – и в оценке настроения и нравственной ноты спектакля, поразившей чистотой и безусловностью, и великолепной игры актеров, для которых эта работа стала поистине экзаменом, и в том, что форма подачи материала (изысканная смесь самых разных жанров), на которую сделал ставку режиссер, попала в точку. Одни определяли спектакль как пронзительный, другие сразу назвали великолепным и отважным, а кто-то – непривычным и побуждающим задуматься о непреложных истинах, но большинство отметили главную особенность – о высоких нравственных вещах в РУСДРАМовском «Хаджи-Мурате» говорится шепотом и без пафоса, что придает увиденному особую пронзительность.

Понравился спектакль и Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба, который побывал на премьере. Кроме того, в процессе работы над «Хаджи-Муратом» Президент РА оказал финансовую поддержку театру.

Зрители долго не отпускали со сцены актеров Османа Абухба, Кирилла Шишкина, Джамбула Жордания, Эмиля Петрова, Армена Амирбекяна, Симону Спафопуло, Марину Сичинава, Лоиду Тыркба-Даутия, Инала Инапха, Тимура Кварчия, Аслана Киут, Люпчо Спасова, Дмитрия Щукина и дебютировавшего в спектакле школьника Давида Закарая. А потом не уставали благодарить и поздравлять режиссера Адгура Кове, художника-постановщика Батала Джапуа, художника по свету Евгения Лисицына, хореографа Людмилу Веденяпину и автора и генератора идеи – генерального директора театра Ираклия Хинтба.

Каждый желающий смог сфотографироваться на память в фойе, в уголке, оформленном в духе декораций к спектаклю. И этот маленький русдрамовский сюрприз в день премьеры – погружение в мир увиденного и пережитого тоже пришелся зрителям по душе.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Материалы с пресс-конференции в РУСДРАМе и подробный репортаж с премьеры читайте в ближайших номерах нашей газеты.

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА