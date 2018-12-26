КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА

Юбилей

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. мы все были заняты обустройством своей жизни и решением возникающих проблем. Придя домой, чтобы отвлечься от повседневных забот, включали телевизор. Он, по сути, был единственным источником получения информации и просмотра различных программ. Нашли свою нишу и различные СМИ республики.

В 1998 году заработало новое, необычное, независимое музыкальное радио «Сома». Первый выход в эфир состоялся как раз под Новый, 1999 год. Поэтому для всех работников радио «Сома» этот год – юбилейный. Коллектив РГУ издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет их с памятной датой и желает быть всегда востребованными у слушателей.

А начинали так. Одним из первых создателей радио был Зураб Аджинджал. К проекту он привлек своих единомышленников и креативных людей, которые делали профессионально свою работу на медийном поле новой независимой страны. Среди них – Изида Чания, Индира Барциц, Артур Лакрба, Дмитрий Белый и др.

С первых дней, благодаря правильному подбору плейлистов, радио завоевывало все больше аудитории. Здесь звучала музыка всех жанров и на любой вкус, и даже возраст. Организаторы не просто ставили записи, чтобы они крутились 24 часа, но и учитывали многие особенности жизни, происходящие в республике. Вплоть до того, в какое время суток поставить ту или иную запись или аранжировку.

Радио «Сома» всегда отличало именно понимание запросов аудитории.

Одно время работники радио стали издавать газету «Переход». Ада Трапш сумела сделать так, чтобы небольшой тираж издания расходился быстро. А иначе быть и не могло. В газете печатали много различных фотографий и письма об Абхазии из различных регионов России и из-за рубежа.

Первые передачи (из-за проблем с антенной) можно было слушать только в центральных районах Сухума. Иногда из-за погоды сигнал «дотягивал» до Нового района.

Сегодня времена изменились, и «Сому» можно слушать везде и без помех.

Первыми партнерами радио стали «Эдвард и Компания», а также местные фирмы. Для постоянного совершенствования нужны были возможности, и многие деловые люди понимали, что «Сома» – это надежно и перспективно.

Сегодняшний директор радио Дмитрий Белый вспоминает, как приходилось выезжать в различные города России, чтоб привозить новинки звукозаписи. «Без постоянных обновлений радио теряет привлекательность», – говорит Дима.

Не раз организовывались прямые эфиры на актуальные темы, проводились опросы слушателей, изучались вопросы об интересах молодежной аудитории. Все это делало радио популярным, появилась возможность слушать, читать, выбирать то, что больше нравится. А значит, медийное пространство республики становилось более широким, свободным, богатым на информацию. В любой стране это ценится, и Абхазия в этом плане не отстает.

Дима Белый продолжает: «Когда сидишь в рубке перед микрофоном, возникают особые чувства – ты не имеешь права подвести своих слушателей».

Многие проекты радио «Сома» длились долго, другие – наоборот. Команда «Сома» всегда работала на энтузиазме. Но любое дело требует определенных вложений, а их, как правило, всегда не хватает. Но зато 20 лет независимы.

Даже сейчас, когда широко развита социальная сеть, мобильная связь, радио «Сома» не теряет своих позиций. А это говорит только об одном – команда «Сома» знает, как работать.

На радио все больше дают рекламу. Звучит новейшая музыка. Постоянно пропагандируется абхазские песни, в том числе и народные, классическая музыка, джаз, и многие другие музыкальные произведения. Вот такое разнообразие и привлекает радиослушателей, особенно отличаются обзоры СМИ Абхазии.

Маленький опрос по городу Сухуму показал, что сегодня среди вещающих станций FM радио «Сома» занимает лидирующее место.

Хотя проблем у них хватает. Но, как говорит Дима Белый: «Стараемся, выкручиваемся, работаем. Как будет дальше – посмотрим».

Радио «Сома» слушают уже за пределами нашей республики. Оно будет радовать нас своей легкостью, новизной, интересными проектами, профессиональным подходом к своей работе, которая основана на постоянной генерации идей.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА