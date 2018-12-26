МАМУКА КАКУЛИЯ – НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

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Быть неравнодушным – одно из лучших качеств человеческой души. Неравнодушный нетерпим к несправедливости, не будет мириться с тем, что вызывает у людей возмущение.

Один из родителей сухумской средней школы №8 им. В. К. Ладария, отец четверых детей, офицер Министерства обороны, подполковник Мамука Мамиевич Какулия был потрясен тем, в каком состоянии находятся школьные раздевалки для мальчиков и девочек, которые, как подчеркнула заместитель директора по воспитательной работе Светлана Армаисовна Саакян, не ремонтировались с 60-х годов. Мамука Какулия решил помочь школе. Он не только нашел спонсоров, но и организовал всю работу. Теперь, после проведенного евроремонта, в раздевалках все в идеальном порядке – натяжные потолки, стены, пол, новые двери, окно. Как и положено, предусмотрены вешалки, зеркало. Что немаловажно, проведена и новая электропроводка. Лестница, ведущая в раздевалку, выложена плитками (раньше здесь дети все время падали). Также у входа установлены красивые часы. Светлые чистые помещения радуют сердце.

«Я понял, что от нас очень многое зависит, – сказал корреспонденту «РА» Мамука Какулия. – Никогда не стоит отчаиваться, опускать руки. Если проявишь инициативу, расскажешь о проблемах, всегда найдутся те, кто окажет помощь, поддержит, ведь как могут другие знать о них, когда ты сам бездействуешь. Я обращался за помощью ко многим людям, и лишь несколько отказали мне. Фирмы, банки и гражданские лица, около 40 спонсоров, оказали помощь. Кто сколько мог. Сумма не имеет значения, ведь дорога каждая копейка. Спасибо всем, кто мне поверил, не пожалел денег для ребятишек. К сожалению, рамки газетной публикации не позволяют мне назвать всех спонсоров поименно, но я обязательно это сделаю в Фейсбуке».

В свою очередь руководство сухумской восьмой школы и педагогический коллектив выражают огромную благодарность Мамуке Какулия и всем спонсорам, поддержавшим материально его инициативу.

И раньше силами родителей в этой школе обновлялись некоторые классы, красились полы и стены. Некоторые виды ремонта осуществлялись и при помощи государства. Однако спустя 25 лет после Победы в Отечественной войне народа Абхазии все еще на здании школы видны отметины от пуль и осколков снарядов, что не может не сказаться негативно на психике детей. Газета «РА» неоднократно озвучивала эту проблему, но, к сожалению, как говорится, «а воз и ныне там». А может, и здесь помогут спонсоры? Другие.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ