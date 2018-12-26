НОВОСТИ СТРАН – ДРУЗЕЙ АБХАЗИИ

РОССИЯ

Важнейшая задача государства

Укрепление обороноспособности государства – важнейшая задача, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

«Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что речь идет об «исключительной жизненной важности», которую хорошо понимают власти всех уровней и жители страны.

Также в ходе заседания российский лидер заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет иметь самые тяжелые последствия для международной безопасности.

21 ноября Владимир Путин выразил недовольство работой по диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он счел принимаемые меры недостаточными.

Супероружие России

Новейшее оружие обеспечило безопасность России на десятилетия вперед. Это заставит задуматься приверженцев милитаристской риторики, заявил Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Он отметил сбалансированное развитие всех видов и родов войск. По его словам, за последнее время заметно укрепилась ядерная триада РФ.

Среди приоритетов на будущий год Путин назвал дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. Он также анонсировал поставку в войска ракетного комплекса глобальной дальности «Авангард».

В марте Президент представил крылатую ракету глобальной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник» и высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Он отметил феноменальную дальность первой ракеты и ее неуязвимость для всех существующих систем как ПРО, так и ПВО.

США, по последним данным, не имеют защиты от нового поколения гиперзвукового российского оружия.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Законопроект об избирательных правах

Законопроект установит основные гарантии реализации гражданами Южной Осетии своего конституционного права на участие в выборах.

В Парламенте Южной Осетии состоялось заседание Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению.

Парламент Южной Осетии разрабатывает проект закона о государственном гербе.

В ходе заседания был обсужден проект конституционного закона РЮО «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия».

Как пояснила председатель Комитета Нонна Тедеева, проект законодательно установит основные гарантии конституционного права граждан на участие в выборах и референдуме.

Переговоры лидеров Южной Осетии и ЛНР

Южная Осетия и Луганская Народная Республика должны двигаться вместе, заявил журналистам Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов по итогам переговоров с главой ЛНР.

Анатолий Бибилов отметил, что в ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия между республиками. Он подчеркнул, что имеется полное взаимопонимание между руководством обеих республик, и добавил, что наметились определенные шаги, которые позволят в будущем достичь высокого уровня взаимоотношений между государственными структурами РЮО и ЛНР.

«Мы определили те шаги, которые позволят нам достичь желаемого уровня во взаимоотношениях наших государственных структур практически по всем направлениям», – сказал Бибилов.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Стратегия развития Приднестровья

Глава государства провел пресс-конференцию по итогам 2018 года, на которой представил стратегию развития Приднестровья на 2019 – 2026 годы. В течение полугода над документом работали все ветви власти: и Президент, и Правительство, и Верховный совет, а также общественность.

В стратегии несколько блоков, в которых обозначены главные приоритеты, среди которых – национальная безопасность, динамичное развитие экономики, региональное развитие и укрепление позиций Приднестровья в мировом сообществе.

Председатель высшего исполнительного органа власти Александр Мартынов отметил, что документ затрагивает все направления жизнедеятельности государства, этим он и ценен.

«Очень многие направления, которые изложены в документе, реализовывались и в этом году, и в прошлом. Но теперь есть комплексное понимание, как двигаться дальше, и в рамках этого документа мы будем работать», – отметил Александр Мартынов.

Премьер сообщил, что в начале следующего года на площадке Правительства будет представлен план реализации стратегии развития Приднестровья на среднесрочную перспективу, а затем министерства и ведомства приступят к работе.

Среди сфер, которым будет уделено особое внимание, – экология. 2019-й в Приднестровье объявлен годом экологии и благоустройства. Но, по словам Александра Мартынова, это не значит, что исполнительный орган власти перестанет решать проблемы, которые поднимались в рамках года равных возможностей.

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия