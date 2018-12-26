ХРОНИКА ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

АИААИРА – 25

(Окончание. Начало в № 135)

14.06.93 г. на Марухском перевале сбит наш вертолёт Ми-8Т. Погибли все. Пилоты: Леонид Виссарионович Пкин, Родион Шутиевич Тарба, Игорь Владимирович Мозговой, Игорь Иванович Монтай, 16 пассажиров – беженцы из Ткуарчала, среди которых был ребёнок и санинструктор Ляля Аршба, а также добровольцы Амальчиев и Дзагоев.

Вячеслав Эшба рассказывает: «Пкин, опытный лётчик, до войны был командиром экипажа на Ту-134. Профессионал, лётчик высокого класса, хороший семьянин, верный друг, любил литературу, занимался спортом. Мог найти общий язык с любым человеком, был очень коммуникабельным – всесторонне положительный человек. Когда началась война, он был ещё молод, но по выслуге лет уже находился на заслуженном отдыхе. С началом войны Леонид не отсиживался, а стал делать работу, которую хорошо знал. С привычного Ту-134 он пересел на Ан-2 и возил из Чечни в Абхазию оружие. Это было очень опасно и сложно, чтобы выполнять такие полёты, надо было обладать мужеством и волей. Конечно, война – это кровь, боль, потери, но, несмотря на всё это, надо было видеть его счастливые глаза, оттого, что он может сидеть за штурвалом и делать любимую и очень важную работу.

Вспоминает Анзор Сакания. Родился в с. Дурипше. Окончил Академию гражданской авиации в Ленинграде. С октября 1992г. выполнил более 10 полётов через Главный Кавказский хребет в Абхазию – доставлял оружие, боеприпасы и добровольцев. Выполнил свыше 17 полётов в ночное время в г.Ткуарчал. Освоил легкомоторный самолёт и вертолёт. Награждён орденом Леона.

«Я помню, как мы, совсем ещё мальчишки, окончив училище, приехали сюда. Лёня Пкин был командиром экипажа на Ан-2. Мне посчастливилось летать с ним вторым пилотом. Это был необыкновенно добрый, чистый в помыслах и поведении человек. Что бы ни случилось, каким бы тяжёлым ни был полёт, улыбка, доброжелательное выражение не сходили с его лица. Летал чисто и сам был чистым человеком. Был надёжным товарищем, всегда рядом, когда нужна поддержка. К сожалению, рано ушёл из жизни

Родик Тарба был младше нас. Мы встретились с ним, когда я уже был командиром Ту-134. А он был моим бортинженером. Несмотря на молодость, проявлял необыкновенную твёрдость духа в любой критической ситуации».

Родион Тарба родился в с.Дурипше. После школы окончил Троицкое авиационное училище, научился водить самолёт Ту-134, затем освоил Ту-154. Был женат, отец двоих детей. В качестве бортмеханика выполнил в сложных условиях более 10 полётов через линию фронта к партизанам. Награждён орденом Леона. Посмертно.

Вячеслав Эшба: «Игорь Владимирович Мозговой родился в г.Караганде. Имел сына. Во время войны он добровольно выполнял гуманитарные рейсы на Восточный фронт. Это пилот, прошедший Афган. Ему, к сожалению, летать в Абхазии пришлось недолго, но он встал рядом с нами по зову своего сердца, с желанием помочь и поддержать нас.

Друзья говорят о нём как о летчике высокого профессионализма, как о честном и очень аккуратном в работе. Награждён орденом Леона.

То же самое могу сказать и об Игоре Ивановиче Монтае, они были в одном экипаже. Я знаю, что если бы они не погибли, они не оставили бы нас и после войны, продолжали бы служить Абхазии. Игорь Монтай родился в г.Крымске Краснодарского края. Летал в качестве стрелка, участвовал в Мартовском наступлении, затем, с мая 1993 года, Монтай был переведён в авиацию 2-м пилотом вертолёта Ми-8. Совершил 25 боевых вылетов по доставке спецгрузов в Ткуарчал. Награждён орденом Леона».

Беслан Джения, начальник инженерно-авиационной службы, награждён медалью «За Отвагу», говорит: «Когда мы получили приказ выступать (на поиски погибшего самолёта), собрали группу. Анзор Сакания и я были включены в неё, вместе с нами шли русские спасатели – специалисты по оказанию помощи в горах. Нас было 15 человек, командиром назначили Виктора Тванба. Добрались до реки у подножия горы Марух. Оттуда в бинокль уже могли рассмотреть, где лежали обломки самолета. Представители Грузии, которые были с нами, сами признались, что вертолёт сбит ими.

Следующий эпизод воздушной войны в Абхазии произошел 18 января 1993 г., когда ракетой с земли в Гулрыпшском районе был поражен российский Ми-8, принадлежащий адлерскому авиапредприятию. Только мастерство командира экипажа, ветерана Афганистана Анатолия Мельника помогло избежать жертв – была совершена вынужденная посадка в селе Сакен. Ирония судьбы состояла в том, что командиром подразделения грузинских ПВО, сбившего этот вертолет, был тоже «афганец» Шенгелия.

Вертолет совершал полёт из г.Теберды (Карачаево-Черкесия) в Ткуарчал. В плен попали летевшие на нем министр правительства Абхазии и журналисты.

Мельник Анатолий Каленинович награждён орденом Леона.

(Продолжение в следующих номерах)

Материал подготовила Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Абхазия»

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Материал подготовила Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Абхазия»