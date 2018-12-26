СТЕНД С ФОТОГРАФИЯМИ…

Аиааира-25

Память

Еще одно значимое событие произошло в кабинете Сухумского городского движения матерей «За мир и социальную справедливость». Несколько месяцев тому назад здесь был открыт стенд с фотографиями сухумских ребят, погибших в дни грузино-абхазской войны (1992-1993 гг.). Стенд представляет собой большой круг, на котором в центре помещена фотография Главнокомандующего Владислава Ардзинба, а обрамляют её портреты павших бойцов. Сейчас к ним гармонично пристроились фотографии представителей абхазской диаспоры из Турции, Сирии и Аджарии, приехавших на защиту исторической Родины и отдавших за неё свои молодые жизни.

…Спало белое полотно, и вот они, эти ребята, эти светлые, красивые лица: Ведат Квадзба, Ханефи Егожь, Зиуар Чичба, Гасан Джаркас, Бахадыр Абагба, Анзор Агрба, Ефкан Цыба, Зафер Аргун, Юра Адзынба, Фарид Арютаа. Десять молодых жизней, десять не состоявшихся семей, по десять отцов и матерей, чьи жизни омрачены на все отведенные им Всевышним дни и годы. Многих из погибших ребят похоронили здесь, на родной земле их предков…

На небольшое торжество по поводу открытия дополнительного стенда пришли проживающие уже шесть лет в Сухуме родители одного из погибших – Зиуара Чичба. Его мать Наджиха Арютаа сказала в слезах: «Простите, я сейчас очень расстроилась. Наши дети сложили свои головы за свою Родину. Они не напрасно погибли. Хочу, чтобы Абхазия всегда была свободной. И они этого хотели». Отец Зиуара, Хайретдин Чичба, добавил: «Пусть наша красивая Родина всегда остается красивой. Мы все для этого должны работать».

Герой Абхазии, экс-вице-премьер РА Шамиль Адзынба подчеркнул: «Свободу без пролития священной крови не добыть. Мы склоняем головы перед матерями, которые несут в себе свою боль, которые по сей день продолжают работу по увековечиванию памяти павших – создают стенды, пишут статьи в газеты, издают книги, ездят к другим родителям, на могилы…».

Надежда Хонелия продолжила мысль: «Мы должны передавать будущим поколениям историю наших погибших детей, историю войны и завоёванной Победы».

От имени Министерства по репатриации и от имени Сухумской городской Администрации Еркан Кутарба и Светлана Мерцхулава поблагодарили родителей, которые отправили своих сыновей защищать историческую Родину, поблагодарили матерей за то, что они проводят большую работу по сплочению всех родителей, у которых общая судьба – оплакивать своих детей.

Фируза Чамагуа-Капба рассказала, что матери стараются объезжать всех родителей, утешать их, побывать на могилах, низко там поклониться, поплакать по всем сыновьям и дочерям. Они ездили по республикам Северного Кавказа, были в Турции, а теперь планируют поехать в Сирию.

На открытии стенда присутствовали родственники и Фарида Арютаа – родной брат Риат Арютаа и племянник Анзор (сын Риата), выпускник Абхазского университета. Семья Риата также живет в Абхазии, они из Сирии.

Так происходит возвращение на Родину. Разными путями.

Заира ЦВИЖБА

Фото Руслана Тарба

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА