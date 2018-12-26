ЧЛЕНСТВО В ТПП РА ДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСУ

Работа на страну

Экономические процессы в любом государстве напрямую зависят от того, какие условия в нем созданы для реализации предпринимательской активности граждан и по каким правилам государство в лице органов управления строит свои отношения с бизнес-сообществом. Именно поэтому с самого начала своего существования торговые палаты представляли интересы торгово-промышленного капитала своих стран. И с тех пор деятельность их остается практически неизменной: содействовать развитию предпринимательской деятельности и представлять интересы деловых кругов в их отношениях с государственной властью.

В мире нет ни одного государства, в котором бы не функционировала Торгово-промышленная палата. Несмотря на различия в статусе и функциях, роль торговых палат, их задачи и спектр оказываемых услуг постоянно совершенствуются. И если ранее они ориентировались в основном на товарную экспертизу и ее доля составляла 90% всех услуг, то в настоящее время взаимоотношения палат с хозяйствующими субъектами значительно расширились.

На сегодняшний день торгово-промышленные палаты в большинстве стран являются центром делового общения, коммерческой информации, защитниками прав и интересов отечественных производителей и иных коммерческих организаций. В этой связи повышается роль и значимость палат как инструмента стабильного развития собственной экономики с целью ее интегрирования в окружающее экономическое пространство.

В связи с тем, что наше государство начало активно развиваться, возникла необходимость в создании Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. 18 мая 2002 года Первым Президентом Абхазии Владиславом Ардзинба был подписан Указ об учреждении ТПП РА. Основателем и первым президентом палаты стал Геннадий Леонидович Гагулия – профессионал с большим опытом работы на высших должностях в различных государственных структурах. Все 16 лет своей деятельности ТПП является не только гарантом и посредником в решении вопросов бизнеса с исполнительной властью, но и представляет интересы Абхазии и абхазских предпринимателей на международной арене. При этом многие вопросы, в том числе подписание договоров о сотрудничестве с разными международными организациями, удавалось решать именно благодаря авторитету первого президента палаты Геннадия Гагулия.

Сегодня со всей ответственностью можно сказать, что Торгово-промышленная палата РА добилась заслуженного уважения в предпринимательском сообществе и, являясь проводником интересов предприятий, значительно повысила численность организаций, вошедших в состав палаты. Членами палаты являются около двухсот абхазских предприятий различных отраслей и форм собственности, в числе которых – банки, предприятия промышленности, торговли, туристической отрасли, сферы услуг и др.

Практически с момента основания в состав членов ТПП РА входят известные предприятия республики, такие как ООО «Вина и воды Абхазии», ООО «Премиум», «А-Мобайл», ООО «Каскад-М», ООО «Пивоваренный завод «Сухумский», ООО «Абхазпродукт» и многие другие.

Только за 2018 год в палату вошли 28 новых субъектов предпринимательской деятельности. Это общества с ограниченной ответственностью «Русленд», «Эра-Исток», «Абхазские сады», Парк-Отель «Гора Царя Баграта», «Инлайф», «Самсун», банк «ЦМР Абхазии», «Шато Абхаз», «АбхазМед», «Ашта-групп», «Анавигатор», СП «Техинвест-сервис», «ЮгПромСталь», ЗАО «Абхазагропром» и индивидуальные предприниматели Николь Лазба, Асида Хварцкия, Энгин Садзба, Ирма Хашба, Инесса Гвинджия, Ахмед Гечба, Софья Пестова, Зита Джалагония, Омар Хишба («GrandHotelGagra»), Тамара Жиба, Мадин Сакания, Герман Лакоя и Энвер Мукба, Птыщ Яналь.

Рост членской базы ТПП РА при наличии в нашем законодательстве нормы добровольного вступления обусловлен ежегодно расширяющимся спектром услуг и возможностью использования налаженных внешнеэкономических связей, которые являются надежным средством в процессе поиска партнеров за пределами нашей республики.

Палата регулярно получает коммерческие предложения от иностранных компаний, и у членов ТПП появляются новые возможности для установления контактов и делового сотрудничества с зарубежными партнёрами в целях реализации бизнес-проектов и продвижения товаров и услуг. Члены ТПП РА имеют возможность оперативно и в удобном для них режиме (устно, письменно или в электронном виде) получать консультационные услуги по широкому спектру вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности.

ТПП РА – это не просто сертификация и экспертиза товаров или популяризация оказываемых бизнесу услуг, но и подтверждение надежности бизнес-партнерства и предпринимательства.

– Хотелось бы отметить недостаточную информированность многих людей о роли и значении ТПП как проводника интересов предпринимателей, для которых деловая репутация находится не на последнем месте. В соответствии с международной практикой член Торгово-промышленной палаты – это надежный партнер, которого можно рекомендовать для сотрудничества, как компаниям своей страны, так и зарубежным компаниям и потенциальным инвесторам.

– Наша палата ведет негосударственный Реестр предприятий и предпринимателей РА, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует именно об их надежности, – говорит начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.

Она напомнила, что ТПП, являясь сторонником добросовестной конкуренции, инициировала принятие Кодекса чести предпринимателя, регламентирующего нормы поведения при ведении бизнеса и построении отношений с партнерами и конкурентами.

– Считается, что членство в ТПП РА дает дополнительную устойчивость бизнесу. Так предприниматель может незамедлительно и в полном объеме воспользоваться всем арсеналом выработанных в системе палаты форм и методов противодействия недобросовестному предпринимательству, – констатирует Кира Зекир-оглы.

Одним из важнейших направлений деятельности ТПП РА является заключение двусторонних соглашений с палатами регионов Российской Федерации и зарубежных стран. Эти процессы регулируют обмен информацией и условия взаимодействия между субъектами экономики в области налогообложения, экспорта и импорта продукции, перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств, а также другие сферы экономической деятельности, урегулирование которых в конечном итоге послужит увеличению доходов госбюджета и расширит возможности эффективного функционирования отечественных производителей как внутри страны, так и за рубежом.

ТПП РА к числу приоритетных задач относит оказание помощи в ведении диалога между властью и представителями бизнес-сообщества. На площадке ТПП предприниматели могут принимать участие в коллективном поиске наиболее эффективных решений выхода из различных ситуаций и использовать возможность донесения до органов власти и институтов гражданского общества республики инициатив, направленных на развитие предпринимательства в РА.

– Члены ТПП РА – это представители крупного, среднего и малого бизнеса. Последним мы уделяем особое внимание. Если крупные предпринимательские структуры способны постоять за себя, то малым и средним очень нужна поддержка. Палата выражает интересы представителей бизнеса перед властью при условии, что их деятельность не противоречит нормам ведения бизнеса. Это одно из направлений нашей работы, позволяющее доносить до законодательных и исполнительных органов власти инициативы и предложения бизнес-сообщества, – подчеркивает Кира Зекир-оглы.

Члены ТПП участвуют в тематических конференциях, семинарах, круглых столах, общественных слушаниях, деловых миссиях и выставках, организуемых ТПП РА как самостоятельно, так и совместно с государственными и общественными структурами. Это способствует опять-таки расширению делового кругозора предпринимателей, поиску надёжных партнёров, развитию контактов с единомышленниками и использованию потенциала других предпринимателей в решении вопросов бизнеса.

Все это в конечном итоге и должно способствовать выведению экономики Абхазии на новый уровень развития.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА