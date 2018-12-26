НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Администрация Сухума подготовила праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы к новогодним каникулам.

25 декабря, в 16:00, в Абхазской госфилармонии пройдет концерт с участием воспитанников детской школы искусств и музыкальных школ города (Управление культуры).

26 декабря, в 16:00, состоится новогоднее представление в центре детского творчества (Управление образования).

26 декабря, в 18:00, пройдет праздничное выступление хореографических коллективов детской школы искусств и детский мюзикл на площади Свободы (Управление культуры).

27 декабря, в 17:00, у главной елки будет представлена сказочная театрализованная постановка «Новогодний бал снеговика и куклы «Лол». Затем начнется анимационная программа с интерактивными играми, в 18:30 – бумажное шоу, а с 19:00 – дискотека со светодиодным шоу. С 17:00 по 20:00 детей будут развлекать ростовые куклы, стеклянные статуи, ходулисты, аквагрим, по окончании раздача воздушных шаров (Комитет по вопросам молодежи и спорта).

1 января, с 01:00, начнется Новогодний концерт с участием звезд абхазской эстрады и хореографических коллективов, затем – флеш-моб, пиротехнические фонтаны и праздничный салют (Управление культуры).

Также Управление культуры проведет новогодние мероприятия у елок в микрорайонах города:

– 25 декабря, в 16:00, – новогоднее мероприятие в Синопе;

– 27 декабря, в 16:00, – на Турбазе;

– 28 декабря, в 16:00, – на Кинопрокате;

– 29 декабря, в 16:00, – на Старом поселке;

– 30 декабря, в 16:00, – в Новом районе.

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс