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НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Администрация Сухума подготовила праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы к новогодним каникулам.
25 декабря, в 16:00, в Абхазской госфилармонии пройдет концерт с участием воспитанников детской школы искусств и музыкальных школ города (Управление культуры).
26 декабря, в 16:00, состоится новогоднее представление в центре детского творчества (Управление образования).
26 декабря, в 18:00, пройдет праздничное выступление хореографических коллективов детской школы искусств и детский мюзикл на площади Свободы (Управление культуры).
27 декабря, в 17:00, у главной елки будет представлена сказочная театрализованная постановка «Новогодний бал снеговика и куклы «Лол». Затем начнется анимационная программа с интерактивными играми, в 18:30 – бумажное шоу, а с 19:00 – дискотека со светодиодным шоу. С 17:00 по 20:00 детей будут развлекать ростовые куклы, стеклянные статуи, ходулисты, аквагрим, по окончании раздача воздушных шаров (Комитет по вопросам молодежи и спорта).
1 января, с 01:00, начнется Новогодний концерт с участием звезд абхазской эстрады и хореографических коллективов, затем – флеш-моб, пиротехнические фонтаны и праздничный салют (Управление культуры).
Также Управление культуры проведет новогодние мероприятия у елок в микрорайонах города:
– 25 декабря, в 16:00, – новогоднее мероприятие в Синопе;
– 27 декабря, в 16:00, – на Турбазе;
– 28 декабря, в 16:00, – на Кинопрокате;
– 29 декабря, в 16:00, – на Старом поселке;
– 30 декабря, в 16:00, – в Новом районе.
Номер: 139
Выпуск: 3740
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс