ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕЗАКОННУЮ РУБКУ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Премьер-министром Абхазии подписано Распоряжение «О запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году».

На въезде на гору Мамзышха развернут блокпост сотрудников Управления внутренних дел по Гагрскому району совместно со специальным отрядом быстрого реагирования для выявления нарушений по заготовке елок. Такие меры введены согласно Распоряжению Премьер-министра Республики Абхазия «О запрете заготовки ели и пихты для проведения новогодних праздников в 2018 году». Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Гагрского района.

Как отмечается в сообщении, все ущелья от села Гечрипша до Рицинского реликтового национального парка включительно, где произрастают пихты и ели, контролируются сотрудниками правоохранительных органов и специального отряда быстрого реагирования для пресечения фактов незаконной рубки хвойных деревьев.

Заместитель начальника Управления внутренних дел по Гагрскому району Зураб Барциц отметил, что в распоряжении УВД уже имеются видеоматериалы, свидетельствующие о незаконной вырубке и вывозе зеленых насаждений на подступах к горе Мамзышхе. В отношении нарушителей составляются соответствующие акты, применяются предусмотренные законом меры, а деревья хвойных пород изымаются.

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс