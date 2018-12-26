ОТКРЫТИЕ СУХУМСКОЙ ГЭС

Президент Республики Абхазия Р. Хаджимба побывал на открытии Сухумской гидроэлектростанции, восстановленной за счет частных инвестиций.

Технический директор Сухумской ГЭС Резо Зантария рассказал о характеристиках объекта: «Водоизмещение плотины – 70 тысяч кубов воды, она суточного регулирования, и дает возможность в пиковые часы принять нагрузку до 19 мегаватт. Это даст возможность в пиковые часы, в вечерние, ночные и дневные провалы поддерживать реактивную мощность. Сухумская ГЭС в пиковые часы может держать достаточно хорошую, существенную реактивную мощность. Когда станция работает на максимальной мощности, напряжение выравнивается. Эта функция выполнялась в советское время, станция должна была обеспечивать реактивную мощность в часы пик. Это СухумГЭС будет делать и сегодня».

Резо Зантария также сообщил, что объект создал 25 новых рабочих мест, на которых уже работают местные специалисты высокой квалификации. Российский инвестор, инженер Владимир Апухтин сообщил о том, что стоимость проекта составила около 12 миллионов долларов, а также о том, что предстоит окончательное завершение работ.

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс