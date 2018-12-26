ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РА

21 декабря состоялось последнее в этом году заседание Кабинета Министров, на котором было рассмотрено 18 вопросов. Особый интерес вызвало Постановление «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия». Представляя проект данного Постановления, министр экономики Адгур Ардзинба обратился к журналистам с просьбой осветить этот вопрос чётко, чтобы в обществе он не вызвал неправильное толкование. В Постановлении, в частности, говорится. С 1 января 2019 года:

• физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях будут платить, как и раньше, 40 копеек за 1 кВт/ч;

• юридические лица, индивидуальные предприниматели – 85 копеек за 1 кВт/ч;

• государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств республиканского бюджета, в том числе объекты МО РФ и ФСБ РФ, дислоцированные на территории Абхазии, 95 копеек за 1 кВт/ч (ранее они платили 60 копеек за 1 кВт/ч);

• государственные органы и бюджетные учреждения (за исключением учреждений образования и здравоохранения), финансируемые из средств местного бюджета, – 60 копеек за 1 кВт/ч;

• некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования – 30 копеек за 1 кВт/ч;

• объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и РУП «Международный аэропорт г. Сухум им. В.Г. Ардзинба» для целей электроснабжения аэропорта – 20 копеек за 1 кВт/ч;

• предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства в части электроэнергии, расходуемой на уличное освещение и водоснабжение, – 15 копеек за 1 кВт/ч;

• объекты электрифицированного городского транспорта – 10 копеек за 1 кВт/ч;

• переработка электроэнергии ведомственными подстанциями РУП «Управление железной дороги» – 2 копейки за 1 кВт/ч;

• потребители, не являющиеся резидентами Республики Абхазия, – 1 рубль 20 копеек за 1 кВт/ч.

Из нового Постановления исключен пункт об оптовом отпуске электроэнергии Государственному научно-производственному объединению «Сухумский физико-технический институт». Ранее они платили 55 копеек за 1 кВт/ч.

Кабинет Министров передал Конституционному суду сгоревшее административное здание РУП «Абхазская железная дорога» по улице Дзидзария. На ремонт здания в 2019 году выделяется 50 миллионов рублей.

Члены правительства дали согласие на предоставление индивидуальному предпринимателю В.Л. Отырба права пользования участком недр для добычи подземной питьевой воды в селе Каман Сухумского района сроком на 10 лет. Был установлен разовый платеж за право пользования недрами в размере 15% от номинального годового дебета скважин. Министр экономики Адгур Ардзинба, представляя проект Постановления, пояснил, как будут распределяться полученные от добычи воды сборы. Какая сумма пойдёт в бюджет района и что получит Абхазская православная церковь, в ведении которой находится эта территория, будет определено позднее.

В процессе обсуждения выяснилось, что глава Администрации Сухумского района был не в курсе этого вопроса, и выразил удивление, что его вынесли на обсуждение Кабинета Министров без него. Его поддержал Премьер-министр Валерий Бганба, сказав:

– Этот вопрос входит в прерогативу Минэкономики, но глава районной Администрации должен был знать об этом первым, потому что предприятие будет работать на территории его района.

На заседании рассмотрели вопрос о выделении земельного участка в Гулрыпшском районе под строительство здания новой тюрьмы. Для этой цели члены правительства дали согласие на перевод земельного участка площадью 15 га в селе Дранде Гулрыпшского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли иного специального назначения». Министр внутренних дел Гарри Аршба пояснил, что на этом земельном участке будут построены тюрьма на 500 заключенных и сопутствующие ей объекты. Речь, в том числе, идет и о строительстве предприятия, где будут работать заключенные. Глава МВД сообщил также, что представители российской комиссии, которая занимается этим вопросом, одобрили решение о выделении этого участка.

Было принято Постановление и о мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности. Члены правительства утвердили общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 года. На этот раз установлен ОДУ – 28 297 тонн рыбы. При этом на долю иностранных предприятий приходится 15% от общего допустимого улова. В осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. запрещен экспорт свежей и охлажденной промысловой рыбы.

Министр сельского хозяйства Амиран Какалия сообщил о том, что задолженность иностранных предприятий за пользование биоресурсами в путину 2017-2018 гг. составляет около 1 млн рублей.

При обсуждении данного вопроса председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава отметил, что размещаемая в соцсетях информация о якобы варварском лове рыбы у побережья Абхазии не соответствует действительности. В то же время он подчеркнул, что отрасль до сих пор пользуется правилами рыболовства СССР 1968 года, хотя у Абхазии должны быть свои собственные правила лова. Два года назад Минсельхоз обращался в Институт экологии Академии наук Абхазии с просьбой разработать собственные правила рыболовства, но никаких подвижек в этом направлении нет.

Министр экономики Адгур Ардзинба отметил, что российская сторона жалуется на то, что им не предоставляют квоты на лов азовской хамсы у побережья Абхазии. Однако Савелий Читанава пояснил, что россияне ежегодно не выбирают свои квоты, так как у них нет соответствующего оборудования, в то время как турецкие суда оснащены специальными орудиями лова.

Премьер-министр Валерий Бганба отметил, что в прошлую путину из-за строительства Керченского моста азовская хамса практически не ловилась у побережья Абхазии. Он распорядился официально уведомлять российскую сторону о выделении квоты на лов рыбы, чтобы потом было чем аргументировать в случае претензий в адрес Абхазии.

Также на заседании КМ РА была утверждена плата за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 139Выпуск: 3740Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ