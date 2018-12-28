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БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ ОТ ПАЦИЕНТА 28.12.2018

БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ ОТ ПАЦИЕНТА

Семья Сергея Андреевича Сангулия из села Лыхны от всей души выражает благодарность всему коллективу хирургического отделения Республиканской больницы за профессиональное оказание хирургической помощи, а также за сердечную теплоту, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, доброжелательное отношение к своим пациентам! В частности заведующего хирургическим отделением Маврика Акакиевича Чагава, а также хирургов Гудису Раулиевича Трапш, Викторию Вячеславовну Гогия, Юрия Архиповича Малигловку.

Большая благодарность отделу реанимации и анестезиологии Республиканской больницы, а также младшему медицинскому персоналу отделения хирургии Эсме Сымсым, Каме Дгебия, Камиле Кишмария, Марине Ласурия, Хибле Думава, Каме Чагава и многим другим за своевременное оказание медицинской помощи, чистоту и уют, комфортное пребывание во время послеоперационной реабилитации, внимательный уход и чуткость по отношению к пациентам.

86-летний Сергей Андреевич Сангулия попал в больницу с тяжелым диагнозом. Были проведены две сложные операции. Сложность в первую очередь была связана с возрастом. Однако все прошло успешно. Он сейчас находится дома и чувствует себя хорошо.

От всей души поздравляем весь коллектив с наступающим Новым годом! Желаем всем счастья и стопроцентного здоровья, а также быть всегда на страже медицины, чтобы работа врачей всегда обходилась без жалоб и ошибок!

Семья САНГУЛИЯ


Номер:  1
Выпуск:  3741
Рубрика:  общество
Автор:  Семья САНГУЛИЯ

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