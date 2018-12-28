БЛАГОДАРНОСТЬ ВРАЧАМ ОТ ПАЦИЕНТА

Семья Сергея Андреевича Сангулия из села Лыхны от всей души выражает благодарность всему коллективу хирургического отделения Республиканской больницы за профессиональное оказание хирургической помощи, а также за сердечную теплоту, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, доброжелательное отношение к своим пациентам! В частности заведующего хирургическим отделением Маврика Акакиевича Чагава, а также хирургов Гудису Раулиевича Трапш, Викторию Вячеславовну Гогия, Юрия Архиповича Малигловку.

Большая благодарность отделу реанимации и анестезиологии Республиканской больницы, а также младшему медицинскому персоналу отделения хирургии Эсме Сымсым, Каме Дгебия, Камиле Кишмария, Марине Ласурия, Хибле Думава, Каме Чагава и многим другим за своевременное оказание медицинской помощи, чистоту и уют, комфортное пребывание во время послеоперационной реабилитации, внимательный уход и чуткость по отношению к пациентам.

86-летний Сергей Андреевич Сангулия попал в больницу с тяжелым диагнозом. Были проведены две сложные операции. Сложность в первую очередь была связана с возрастом. Однако все прошло успешно. Он сейчас находится дома и чувствует себя хорошо.

От всей души поздравляем весь коллектив с наступающим Новым годом! Желаем всем счастья и стопроцентного здоровья, а также быть всегда на страже медицины, чтобы работа врачей всегда обходилась без жалоб и ошибок!

Семья САНГУЛИЯ

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Семья САНГУЛИЯ