Волшебный праздник ARLEKINO

Новый год к нам мчится…

Этот замечательный праздник дети ждут с особым нетерпением, ведь это время сказок, волшебства и, конечно же, замечательных подарков. Поэтому к подготовке праздничного мероприятия привлекают как можно больше людей, чтобы дети его запомнили. Новый год – это Дед Мороз с подарками и Снегурочка, нарядная елка, хлопья снега и бой курантов, смех, веселье, в общем, настоящий праздник! Готовятся к нему заранее. Именно так и поступают ежегодно в Сухумской вспомогательной школе Управления образования городской Администрации. С 25 декабря по 7 января студия «ARLEKINO», в которой заняты ученики как коррекционной, так и других средних школ города, проводят новогодние праздничные представления у главной ёлки столицы на площади Свободы.

Вот уже почти десять лет они устраивают настоящий праздник, на который жители и гости Сухума приходят с удовольствием, а гостей в праздничные дни собирается немало. Приходят все, кто на протяжении очень нелегких лет помогал школе преодолевать трудности. И приходят они не с пустыми руками, а приносят в подарок детворе необходимое оборудование, технику и, конечно же, сладости и фрукты.

Здесь живет детство, здесь работают люди, которым можно доверять, и которые снова и снова дают учащимся этой школы веру в собственные силы.

– В этом году мэр столицы поручил нашей студии «ARLEKINO» подготовить часть новогоднего праздника, – говорит директор школы Виктория Таркил. – И мы подготовили новогоднюю программу. На площади установлены красочные декорации, площадка «В гостях у сказки» и светодиодные фото-зоны. На новогодней ярмарке продаются сувениры и поделки «hand made» наших учеников, которые в течение трёх месяцев интенсивно работали на уроках труда и в кружках. Кроме того, мы оформили торговые места, где продаются различные товары и продукты. Таким образом, большая часть новогоднего оформления площади в этом году реализовывается нашей школой. Ежедневно с 6 до 9 часов вечера мы устраиваем интерактив на абхазском языке для детей, в котором участвуют наши ростовые куклы. Эти куклы – наши артисты, выпускники нашей школы. Они задействованы в этом процессе не первый раз, их знает публика по нашим праздничным спектаклям в филармонии. Нас публика знает и не забывает. Наши дети задействованы, им дают возможность проявить себя маленькими артистами. Кроме того, в праздники всегда у нас подарки.

Всю нашу работу финансирует Администрация города Сухума. Доброе и чуткое отношение проявляет к нашей школе мэр города Адгур Рафетович Харазия. Его забота о наших детях дорогого стоит. Он частый гость в нашей школе. Увидев его, дети подбегают к нему, он с ними общается. Мэр присутствует на всех наших праздничных и спортивных мероприятиях. И видя его, дети стараются. В его лице они видят не только человека, приносящего им подарки, билеты на новогодние ёлки и театральные представления, но и человека, который делает их жизнь радостнее и светлее. Ведь у многих из них нет отцов. Два года подряд мэрия организовывает в нашей школе фуршет на Рождество, и Адгур Рафетович сидит за одним столом с нашими детьми в этот волшебный праздник. Нам это очень приятно. На нашу школу смотрит церковный купол. И я думаю, неслучайно эта школа была построена возле городского храма. Господь помогает нам и охраняет нас.

Действительно, не случайна огромная помощь сухумского мэра, так как он является воцерковлённым человеком, и его духовная сущность не может оставить без внимания детей, нуждающихся в материальной и моральной помощи.

Приведу высказывания учащихся школы. Эка Бадия, ученица 9 класса:

– Я задействована в студии «ARLEKINO» уже 6 лет. Вначале мне было трудно, но со временем я привыкла. И сегодня для меня школа и студия – моя семья. Участие в праздничных мероприятиях придаёт нам стимул в жизни, мы живём полноценной жизнью. Если раньше я всё это видела лишь в мультиках по телевизору, то сегодня мне дают возможность участвовать в новогодних волшебных сказках. Моя мечта исполнилась, и всё это я прочувствовала в реальной жизни. Все мы – это одна сказка, и в нашей сказке есть один герой – это наша Виктория Валериевна. Всё тепло исходит от неё. Мы восхищаемся ею. Понимаем её с первого взгляда. Она герой нашей жизни.

Мария Атинян, ученица 9 класса:

– В этом году наша студия «ARLEKINO» превратила наши зимние каникулы в новогоднюю сказку. Мы живём в волшебном мире наших героев. И это чудо нам устраивают ежегодно наши педагоги и директор школы Виктория Валериевна Таркил. Я не представляю свою жизнь вне школы. Здесь моя семья. Благодарю всех, кто помогает делать нашу жизнь интересной.

И в этом году дети и коллектив вспомогательной школы, как всегда, гостям подготовили удивительно интересное и яркое новогоднее представление. Многие поверить не могли, что эти детишки способны на такие чудеса. Эта школа обладает какой-то магией добра и чистоты, искренности и тепла. Смотришь на этих детей и поверить не можешь, что у них проблемы со здоровьем, что у них есть проблемы в семьях, что некоторые из них сироты. В силу разных причин они оказались в этом учреждении, за некоторых из них некому заступиться, а сами постоять за себя они не могут.

Нет, можно этих детей не замечать, сделать вид, что их нет, закрыть глаза и пройти мимо. А можно и не пройти мимо, как это делают руководители столичной Администрации и Управления образования в лице Людмилы Адлейба и просто добрые люди, которые ежегодно спонсируют школу и студию и приходят к детям на праздник. Все эти люди прекрасно понимают, что кроме денег детям необходимы любовь, тепло, ласка, внимание и сострадание. Вот и стараются они помочь создать хорошие условия работы для педагогического коллектива.

А педагогический коллектив в этой школе совершенно необычный. Я уверена, что иметь такое огромное сердце любви могут очень редкие люди, которые и собрались под крышей этого учреждения. Естественно, в этом заслуга директора Сухумской вспомогательной школы, неутомимой и неугомонной Виктории Валериевны Таркил, и такого же коллектива, который сам не сидит на месте и другим не позволяет. Виктория Таркил, можно сказать, живёт в этой школе. Её здесь можно найти и ранним утром, и поздним вечером.

– Работа педагогов и воспитателей в этом учреждении особенная, – подчёркивает главный учитель города Сухума Людмила Адлейба. – Каждый работник, переступивший порог этой школы, прекрасно знает, где живут эти дети, почему они здесь, и насколько им важны родительские любовь, тепло и ласка. И невероятно сложно, с одной стороны, дать каждому ребенку нежность, ласку и любовь, а с другой – не переступить ту грань, за которой начинается жалость к этим детям, которая приведет к появлению у детей саможаления. И дети здесь живут интересной жизнью, полной неожиданностей и радостных минут.

Дети открытые, улыбающиеся и счастливые. Дети, чувствующие любовь и заботу.

Это видно везде и во всем. Это видно в том доверии, которое проявляют педагоги к детям, и детвора отвечает им тем же. Ведь не зря, уйдя во взрослую жизнь, бывшие воспитанники приходят в школу как к себе домой. Они здесь никогда не будут бывшими. Это их настоящее. Ну, а мне хочется поздравить всех работников образования и всех жителей Абхазии с Новым 2019 годом и Рождеством, пожелать всем здоровья, мира, счастья, любви и терпения!

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ