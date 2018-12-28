КАК КОТ БАЗИЛИО ВСТРЕЧАЛ НОВЫЙ ГОД

Невыдуманные истории

Котенок появился у нас дома весной. Был он совершенно плебейского, затрапезного вида – серый, в черную полоску. (Правда, мне совсем недавно объяснили, что эти коты, встречающиеся всем на каждом углу, далеко не плебеи, они самые древние на Земле и носят престижное имя – камышовый кот). Мама сжалилась надо мной, десятилетней, мечтавшей о котенке. Назвали его Базилио. Нет-нет, не в честь мерзкого кота Базилио и его подельницы лисы Алисы, издевавшихся над Буратино в сказке «Золотой ключик», а просто как итальянский вариант имени традиционного российского кота Васьки.

Базилио прижился, всем полюбился и стал четвертым членом семьи – мама, папа, я и Базилька. К зиме он превратился в большого, хорошо воспитанного (никогда даже не пытался клянчить себе кусочки во время обеда или, того хуже, залезать на стол) и умного кота. Если это не смутит читателя, приведу один штрих его изобретательности и предприимчивости. Мама обратила внимание, что с наступлением холодов Базилио перестал выходить гулять во двор. Понятно, что ее волновало не только отсутствие контакта кота со свежим воздухом, но прежде всего чистота в квартире. Но в квартире ничего подозрительного и порочащего Базильку не было. Организованная слежка вскоре раскрыла секрет – кот пользовался унитазом.

А теперь о том, как Базилио встречал свой первый Новый год. Елки – большой и мохнатой – он испугался, громко мяукал, забился в угол – все-таки еще котенок – полгода от роду. Но когда мы все по очереди брали его на руки, подносили к уже украшенной елке, гладили, он не только успокоился, но и стал разглядывать игрушки, трогал их лапкой, ему очень понравилось, что они крутятся, шевелятся. Мы обратили внимание, что Базилька «сделал ставку» на одну сторону елки, правую, лежит там, перекатывается на спине. Присмотревшись, поняли, в чем причина – он облюбовал себе большую стеклянную шишку, висевшую на нижней ветке, и с удовольствием ею играл. Все новогодние дни кот, забыв про свой первоначальный страх перед елкой, крутился вокруг нее, но вздремнуть шел на избранное место – устраивался под ветками поудобнее и, как правило, лапкой держался за стеклянную шишку.

Пришло время убрать елку, и тут оказалось, что Базилио – против. Он снова прыгал, мяукал, но уже по другой причине, и даже мешал снимать украшения. Когда все игрушки были сняты, кто-то из нас заметил, что нет большой стеклянной шишки – любимой игрушки нашего кота. Осколков, если она разбилась, тоже не было. Шишку мы нашли позже. Большая стеклянная игрушка аккуратно лежала в домике – так мы называли достаточно большую коробку, в которой жил Базилька. Никто из нас ее туда не приносил, значит, кот сам это сделал. Но как? Как ему удалось снять шишку с ветки и доставить ее к себе в домик? Мы долго гадали. Возможно, когда он ею играл, расшатывал лапкой, она упала сама, и он, продолжая играть, докатил ее до своего места жительства. Возможно. Но всей нашей семье по нраву пришлась другая версия, на ней мы и остановились: Базилио сознательно сам снял игрушку с ветки и докатил ее до своего домика, где и припрятал, потому что ему очень понравился новогодний праздник, и он не захотел с ним расставаться.

Базилио, действительно, какое-то время еще играл с этой шишкой, но потом, наверное, она ему наскучила. Мы вернули ее в ящик с елочными игрушками.

Базилька прожил у нас 11 лет. И все эти годы большую шишку мы вешали на правую сторону елки, в самый низ. И каждый раз кот отдавал предпочтение именно этому месту и шишке. Но в домик к себе ее больше не затаскивал.

Короткое послесловие. Эта большая стеклянная шишка из моего детства, конечно, разбилась. Но много лет назад, еще до нашей войны, на елочном базаре я увидела очень на нее похожую и купила. Давно нет моих родителей, я со своей семьей живу в другой квартире, нет у нас и кошки, а вот традиция сохранилась. И уже мои взрослые дети, конечно, не в честь кота Базилио, а просто как дань семейным деталям, понятным и дорогим только нам, украшая елку, большую шишку вешают на такое же место – справа и внизу. А на меня в эти новогодние дни нет-нет и наплывают воспоминания, и рефреном звучит уверенность: семейные традиции не только делают наши дни добрее и теплее, они роднят поколения. И в этой преемственности, наверное, и кроется глубокий и нужный смысл всей нашей жизни.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА