НЛО НАД БРИТАНИЕЙ

За последний месяц пилоты сразу нескольких авиалиний, обслуживающих рейсы над Британией, пожаловались на «засилье» неопознанных летающих объектов. Пилот самолета Boeing 787 британской авиакомпании British Airways, совершавшего рейс из Монреаля в Лондон, заявила, что видела в небе «очень яркий свет, который мгновенно исчез». Она утверждает, что НЛО появился слева от самолета, потом свернул в сторону и мгновенно испарился. Земные радары никакого постороннего объекта в этой зоне не обнаружили. Другой пилот, служащий авиакомпании Virgin Airlines, чей самолет направлялся из Орландо в Манчестер, видел в небе «некий объект, совершающий вход в атмосферу». Одновременно поступили заявления еще от нескольких британских и ирландских пилотов, наблюдавших в небе НЛО.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы