ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ

Любой врач вам скажет, что если вы курите, то надо поскорее бросать, а лучше и вовсе не начинать. Но если вы все-таки курите и до сих пор не расстались с этой дурной привычкой, то знайте – идеальный возрастной интервал для того, чтобы бросить курить находится между 40 и 45 годами. За 16 лет наблюдений врачи изучили медицинские записи девяти тысяч пациентов и пришли к выводу: те, кто бросил курить до 45 лет, прожили намного дольше, чем те, кто решил повременить и «подымить» лет эдак до 50. Риск инфаркта и инсульта, никак не связанных с возрастом, у бросивших курить вовремя снизился на 38%, тогда как пациенты с этими диагнозами в 70% случаев выкуривали по пачке сигарет в день.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы