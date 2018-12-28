БОИТЕСЬ ИНСУЛЬТА? СНИЖАЙТЕ ДАВЛЕНИЕ!

Бывает так, что человека ничего не тревожит, ничего у него не болит. А потом вдруг инсульт. Чаще всего причина – гипертонический криз.

Курите меньше. В табаке высоко содержание веществ, которые сужают сосуды и снижают их эластичность. Специалисты заметили, что даже у молодых и здоровых людей после выкуренной сигареты повышается давление. Оно остается повышенным на протяжении двух часов. С возрастом сосуды медленнее восстанавливаются. Это, конечно же, повышает вероятность гипертонии. Одним словом, от сигарет лучше отказаться.

Пейте зеленый чай. Флавоноиды – это вещества, которыми богат зеленый чай. Они очень полезны для сосудов. Еще древние китайцы заметили, что зеленый чай нормализует давление. Ну а современные ученые это доказали.

Похудейте. Примерно 60% гипертоников страдают от лишнего веса. Гипертонию можно смело называть болезнью полных людей. Считается, что каждый потерянный килограмм снижает давление ровно на один миллиметр ртутного столба. Как видите, даже если немного похудеть, можно почувствовать облегчение.

Употребляйте магний. Магний обладает поистине уникальным свойством. Этот элемент укрепляет стенки сосудов изнутри. Давление скачет, когда не хватает магния в организме. Позаботьтесь о том, чтобы в рационе всегда присутствовали зеленые листовые овощи, орехи, цельные крупы (например, рис и гречка) и морепродукты.

Не забывайте и о кальции. Каждый знает, как кальций полезен для костей. Но мало кому известно, что кальций помогает нормализовать давление. Такой эффект достигается благодаря тому, что кальций выводит лишнюю соль из организма. Кальций вы найдете в петрушке, молочных продуктах, сардинах, кинзе, базилике, сухофруктах.

Постарайтесь меньше нервничать. Стресс – это одна из причин повышенного давления. Человек, который постоянно нервничает, со временем может заработать хроническую гипертонию.

Одним словом, бороться с повышенным давлением можно. Причем пить горстями таблетки вовсе не обязательно. Достаточно прислушиваться к простым советам.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы