Никита Хрущев принял верное решение...?!

13 октября 1964 года лидер СССР Никита Хрущев метался по госдаче в Пицунде. Он понял, что в Москве, куда генсека вызвали звонком из Политбюро, его ждет судилище с заранее известным результатом. Тогда он, наверное, пожалел, что не перенес столицу страны в Киев, как собирался.

Эта идея овладела им еще в 1953 году, когда он совершал рабочую поездку по Украине. Будущего генсека задело за живое, что Москва, Ленинград и многие другие города в РСФСР уже оправились от войны, а на его родине царит разруха.

Придя к власти, он не забывал свою малую родину. Масштабные стройки, фонды, снабжение по первому разряду. В 1954 году он передал Украине Крым. Это был отличный подарок к 300-летию воссоединения Украины с Россией.

Политика Хрущева вообще отличалась импульсивностью. И к 1957 году против него созрел заговор «антипартийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова».

На длившемся четыре дня заседании президиума ЦК КПСС они почти добились отстранения Хрущева от власти, но за того заступился маршал Победы Георгий Жуков. Обсуждение перенесли на пленум ЦК. И там Хрущев одержал победу.

Hо осадок, что называется, остался. Хрущев понял, что удара в спину можно ожидать в любой момент. А поддержит ли его в следующий раз Жуков, за которым стоит армия, – неизвестно.

И тогда Хрущев решил: надо не тащить своих людей в Москву, а переводить центр управления туда, где его знают и всегда поддержат. А после триумфа на пленуме продавить нужное решение не составило труда. В сентябре 1957 года президиум ЦК КПСС единогласно принял решение о переносе столицы СССР в город-герой Киев.

В Киеве и его окрестностях началась невиданная стройка. Как на дрожжах, росли правительственные здания, жилые кварталы, новый аэропорт. Спешно перестраивалась система охраны общественного порядка. Сквозь зубы ругая Хрущева, партийные функционеры стали собираться в дорогу.

Но смерть Хрущева, последовавшая в 1971 году от сердечного приступа, изменила ход событий.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы