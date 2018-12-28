Как там, у них?

В ЯПОНИИ

Японская семья – крепкий институт. В период экономического бума все в Японии преследовали одну общую цель – догнать Запад. Для ее достижения каждый японец создавал семью и производил на свет потомство, хотел он этого или нет.

О СЕМЬЕ

Отец семейства работал и зарабатывал на жизнь денно и нощно. Мать занималась семейным бюджетом, вела хозяйство, кормила домочадцев и следила за тем, чтобы дети посещали хорошие школы. Теперь, когда цель более или менее достигнута, роли мужчины и женщины в японской семье поменялись. Например, по воскресеньям жены стали наседать на мужей, требуя, чтобы те сводили куда-нибудь детей, давая жене передышку.

О РАЗВОДЕ

В Японии это уже не так вредит продвижению по служебной лестнице, как было прежде. Разводов здесь по-прежнему немного – 25%. Для сравнения: во Франции больше 30% и почти 55% в США. Развод уже не воспринимают как позор для семьи. По крайней мере, юному японцу разрешено допустить одну жизненную ошибку. Это даже придает молодым разведенным парам ауру житейской умудренности.

О НАСЛЕДНИКАХ

Брак в Японии больше не имеет целью рождение наследника. По прогнозам, численность японского населения вскоре начнет стабильно сокращаться... пока не скатится до нуля. Есть ряд веских причин, по которым семье выгодно иметь как можно меньше детей или не иметь их вовсе. Во-первых, рождение ребенка теперь сопряжено с очень большими расходами из-за непомерно высокой стоимости жилья и образования. Еще одна причина – недостаток хороших и доступных по цене яслей, детских садов и приходящих нянь. Забота о дошколятах еще не успела стать в Японии индустрией.

Однако самая главная причина – это колоссальные сдвиги в женском мировоззрении. Женщину в Японии по-прежнему рассматривают как мать. Но работающих матерей становится все больше, а общество не желает брать на себя часть женских забот. Поэтому японкам часто приходится одновременно везти два воза: и работу, и материнство. Правда, некоторые мужья готовы брать отпуск по уходу за детьми вместо своей половины. Однако большинство мужчин по-прежнему сидит и ждет, когда на кухне, как по мановению волшебной палочки, появится ужин.

О ЗАМУЖЕСТВЕ

Некоторые женщины не только отказываются заводить детей, они вообще не желают выходить замуж. Таким образом они протестуют против нанимателей, которые автоматически связывают факт замужества с увольнением, и против старших женщин, которые воспитали целое поколение молодых мужчин, не способных выстирать собственные трусы.

О ПОЖИЛЫХ ЛЮДЯХ

Эта нация стареет стремительней, чем в любой другой экономически развитой стране, и забота о престарелых превращается в настоящую проблему. А все потому, что растет количество разводов среди людей старшего возраста. Пособие по выходу на пенсию дает женам удобный повод улизнуть от мужей. Мужа можно было терпеть, пока он целый день проводил на работе и возвращался домой за полночь. Выйдя в отставку, он целый день торчит на глазах у жены, сует нос в каждую мелочь, за ним все время приходится убирать. Не каждая жена в восторге от таких перемен. Дети уже выросли и упорхнули из родительского гнезда, так что жены, забрав свою долю выходного пособия, машут надоевшим мужьям ручкой. Власти Японии уже задумываются над тем, не нужно ли выдавать пособия детям, которые сами ухаживают за стариками.

О ДЕТЯХ

Японских детей балуют, холят и лелеют. К ним относятся как к «драгоценному подарку Неба». Правда, все меньше и меньше детей попадает на землю с небес. Но когда это все-таки происходит, их по-прежнему носят на руках. В транспорте беспрестанно звучат объявления, призывающие взрослых уступать места детям. Родители нежат своих отпрысков практически бесконечно.

В 20 лет молодой японец официально становится взрослым. Однако молодые люди редко покидают отчий дом, пока не вступят в брак. А уж старший сын, как правило, вообще не уходит из семьи никогда. Японских детей не поощряют к взрослению – по крайней мере, пока они не поступят на службу. Дети живут в состоянии расслабленности и беззаботности. Ведь так и нужно обращаться с настоящими сокровищами – хранить их в укромном и защищенном месте.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы