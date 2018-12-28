ПРИГОДИТСЯ

ЗАМУЧИЛИ ТРЕЩИНЫ НА ГУБАХ? Залейте 2,5 ст. ложки измельченных корней калгана 1,5 стакана оливкового масла, настаивайте 10 дней в теплом темном месте. Процедите и смазывайте губы.

ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ. Смешайте по 1 части мяты перечной, душицы и мелиссы. Залейте 1 ст. ложку смеси 1 стаканом кипятка. Настаивайте полчаса и пейте в течение дня как чай.

ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ залейте 1 ст. ложку измельченных корней любистока 1 стаканом кипятка. Держите на слабом огне 15 минут, настаивайте 2 часа, процедите. Принимайте по 2 ст. ложки 5-6 раз в день.

СЕМЕНА ПЕТРУШКИ ОГОРОДНОЙ полезны для печени, помогают при переедании, обладают хорошим мочегонным действием. Принимайте по 10 г семян, запивая водой, 3 раза в день до еды.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы