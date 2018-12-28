БОЛИТ ГОЛОВА...

ВСЯ! БОЛЬ, СЛОВНО ОБРУЧ...

Постепенно нарастающая, сдавливающая, словно обруч, боль свидетельствует о перенапряжении мышц, сухожилий плечевого пояса, затылка, лба, связок. При этом сильно раздражают свет и звук.

Что делать? Эта головная боль появляется из-за стресса, тревоги или депрессии. Выпейте успокоительное и постарайтесь не нервничать.

В ВИСКАХ

Чаще всего это симптом общей усталости. Так может проявляться и повышение внутричерепного давления. И еще боль в области виска – симптом защемления нерва в головной височной доле при шейном остеохондрозе.

Что делать? Присесть на диван или если есть возможность, лучше прилечь. Главное, полностью расслабиться на 10-15 минут и отдохнуть. Если боль не уходит – необходимо обратиться к врачу.

В ЗАТЫЛКЕ

Сильная давящая боль в затылке чаще всего говорит о повышении артериального давления. При этом у человека появляются звон в ушах, головокружение и «мушки» перед глазами.

Что делать? Обязательно измерить давление и проконсультироваться с терапевтом для постановки правильного диагноза.

ПОЛОВИНА ГОЛОВЫ

Острая и нарастающая головная боль в правой или левой части головы может быть симптомом ишемического инсульта. Обратите внимание: при инсульте появляются не только сильная распирающая боль, но и расстройства движения, зрения, памяти, речи и сознания.

Что делать? Срочно вызвать скорую помощь, обязательно подробно описав состояние больного.

В ТЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ

Голова в области темени может болеть из-за остеохондроза. Иногда такая боль сопровождается тошнотой, головокружением, шумом в ушах.

Что делать? Хорошо бы обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование. А пока постарайтесь расслабить мышцы плеч и снять мышечный зажим. Разотрите это место любой согревающей мазью, например «Вольтарен-гелем», поставьте горчичник на предплечье.

ОДНА СТОРОНА ЛБА

Пульсирующая нарастающая боль случается при мигренях. Очень сильная боль может длиться от нескольких часов до трех суток. При этом человека раздражают любые резкие звуки, запахи и свет.

Что делать? Лучший способ справиться с приступом – погасить его в зачатке. Врачи советуют в этом случае поспать. Если сон не помог, можно принять обезболивающее.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы