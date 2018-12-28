ПЕРВАЯ ПУДРА – БЕЛАЯ ГЛИНА

В Древнем мире загар был уделом простолюдинок. Аристократкам приличествовало иметь белую кожу. Поэтому пудра – как средство для изменения цвета лица и сокрытия его дефектов – появилась очень давно. Гречанки использовали белую глину, высушивая и растирая ее в порошок. Римлянки, рискуя здоровьем, приготавливали смесь из мела и ядовитых свинцовых белил. Более дорогим и безвредным вариантом был микст из бобовой и пшеничной муки. Египтянки предпочитали красную и желтую охру. В Азии популярностью пользовалась натуральная рисовая пудра, но она быстро закупоривала поры и не позволяла коже дышать. В эпоху мрачного Средневековья пудра была не в почете. К этому косметическому средству прибегали лишь актеры и проститутки.

В XVII веке во время разгула в Европе венерических заболеваний и оспы при дворе французского короля Людовика XV пудра стала основным средством, позволявшим маскировать следы этих болезней.

Ее накладывали в несколько слоев и не смывали по нескольку дней, дабы сэкономить. Тут уж было не до гигиены. В России моду на пудру ввел Пётр I. Ее приготавливали из риса и пшеницы, чуть-чуть подкрашивали и добавляли различные ароматы. Затем последовала вторая волна моды на естественный цвет лица. Лишь в XX веке благодаря известным киноактрисам пудра вновь становится популярной у женщин разных возрастов.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы