ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ

Его не украли французы, не тронули большевики, объявившие войну колокольному звону, и не разбомбили фашисты... Не проронив ни звука, Царь-колокол не покидал своего места много лет, став символом не только Кремля, но и всей России.

Царь-колокол с самого момента его рождения окружали невероятные легенды и байки. Согласно одной из них, Царь-колокол разбил лично Петр I. Якобы после Полтавы он приказал звонить о победе во все колокола, но целая рота преображенцев не смогла раскачать язык гиганта. Разгневался Петр. В руках он при этом держал дубину, которую, понятное дело, отнял у поверженного шведа – короля Карла XII. Ею император и ударил по колоколу – мол, «вот тебе за то, что не хотел народ о моей победе оповестить!». Кусок и откололся, а сам колокол загудел и ушел в землю.

Bce неприятности начались из-за гигантского веса Царь-колокола. А именно – 202 тонны, то есть общая масса семи танков Т-34 или стада из 30 взрослых слонов. Это величие сначала обрекло его на гибель и унизительное забвение на 100 лет, но, в конце концов, подарило бессмертие.

Первым отливать гиганта позвали «золотых дел мастера, члена Академии наук» француза Жермена. Но европейский мастер предполагаемый вес колокола сначала принял за шутку, потом счел его нереальным и, наконец, от заказа отказался. Тогда за дело взялись свои умельцы – отец и сын Моторины, владельцы литейного завода на Сретенке, опытные мастера. Недостающую медь для литья брали «из Берг-Коллегии и из Монетной Конторы», а олово – «из Артиллерии». В сплаве содержалось 72 килограмма золота и 525 килограммов серебра, тонны меди, а также олово и сера – все как положено. В Кремле трудилось 200 человек – целая армия литейщиков, каменщиков, кузнецов, слесарей, плотников, скульпторов, резчиков и разнорабочих, которые подносили кирпич, воду, известь, мяли глину, дули мехами.

В 1735 году знаменитый Царь-колокол был готов. Но из литейной ямы его не вытаскивают, два года шлифуют да украшают.

Haполеон Бонапарт и его солдаты с офицерами тащили из России все подряд. А тут, выходит, самый знаменитый француз живет себе в Кремле, раритет прямо у него под ногами валяется, причем не фигурально, а буквально. При осмотре Кремля он оценил работу русских литейщиков и велел извлечь Царь-колокол из ямы и перевезти в Париж в качестве трофея. Но вытащить гиганта не удалось. Не только ему, кстати сказать, но и Екатерине II, и Александру I, хотя они пытались это сделать. Подняли колокол только при Николае I. 320 солдат приводили в движение 20 лебедок.

В 1941 году артефакт покрыли краской, натянули над ним маскировочную сеть, чтоб не давал наводку асам люфтваффе. И превратили его в узел связи Кремлевского полка.

Время от времени возникают разговоры о том, что хорошо бы приварить к колоколу отвалившийся кусок. Однако специалисты утверждают, что чистого звучания после такого ремонта ждать не стоит. Впрочем, даже молчание Царь-колокола наполнено истинным величием, присущим лишь подлинным историческим символам.

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы