ДОРОГИЕ МОИ СПАСИТЕЛИ

Письмо в редакцию

В эти предновогодние дни хочу выразить свою благодарность зав. отделением терапии Республиканской больницы Анжеле Арчелия, лечащему врачу Щазине Хурхумал, дежурным медсестрам: Ф.Гвинджия, Л.Хаджимба, С.Габния, А.Ахуба, А.Ашуба, И.Иванба, И.Гогия, санитаркам: М.Джулизбая, Р.Бахлян. Поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, достатка. Всегда будьте такими красивыми и улыбающимися. Ведь нам, вашим пациентам, так необходимо ваше сострадание.

Да хранит вас Бог!

Также выражаю благодарность: ревматологу Е.Маршания, эндокринологам Р.Анкваб и А.Адлейба, гастроэнтерологам Х.Гулия и Е.Хаджимба, нефрологу Х.Бигвава, терапевтам К.Бахтатдзе и Л.Кварчия, терапевту-эндокринологу М.Анкваб, терапевту-неврологу А.Тарба.

Алексей АНШБА, с.Лыхны

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Алексей АНШБА, с.Лыхны