Алые розы любви

Праздник Нового года – всегда неповторимый, особенный, пробуждающий мечты и веру в чудо. У каждого он свой – со своими традициями, добрый и красивый семейный праздник. А, может, нет? И я решила спросить у первого встречного прохожего:

– Что для Вас значит праздник Нового года? Есть ли у вас в жизни особое событие, связанное с ним?

– Для меня праздник Нового года всегда был самым любимым, особенным. С ним связано одно из самых главных событий в моей жизни, – сказала Елизавета Проскурина, гостья нашей республики. – Под бой курантов на Кремлевской башне и звон бокалов каждый загадывает свое заветное желание. И я не исключение. За многие годы этих желаний было немало. Но вот однажды я загадала – встретить любимого. Было мне далеко за тридцать, мечтала о семье, детях, но все как-то не складывалось. Прошел праздник Нового года, и в ночь под Рождество я по совету подруги решила погадать. Она уже лет десять как была замужем и дала мне обручальное кольцо, объяснив, что и как надо сделать. Перед сном я опустила в стакан с водой обручальное кольцо со словами: «Суженый, ряженый, приходи воды напиться» и поставила его рядом со своей кроватью. И снится мне ночью, что набрала я ведро воды из колодца, иду, а навстречу мне – парень, остановился и говорит: «Девушка, можно воды напиться?» Берет у меня ведро и начинает пить воду прямо из него. Я собираюсь уходить, а он улыбается: «А кольцо-то забыла!» И я вижу у него на ладони кольцо. Проснулась в смятении.

Спустя время я действительно встретила своего суженого. Он пришел на день рождения моей подруги, той самой, надоумившей меня погадать. Он был ее дальним родственником, жил в другом городе и приехал в Краснодар проведать своих родителей. Парень пригласил меня танцевать. Так мы познакомились. Весь вечер он не отходил от меня, предложил встретиться на другой день. Мы стали общаться. Новый знакомый очень красиво ухаживал за мной, дарил роскошные цветы, читал стихи. Прошла неделя. Однажды он провожал меня домой, и нас застал сильный дождь. Мы укрылись от него под большим деревом. Дождь лил и лил, а мы, взявшись за руки, ничего не замечали вокруг. В тот вечер любимый признался мне в любви: «Только ты в дом вошла, я понял – ты моя единственная, будешь моей женой». Спустя несколько месяцев мы поженились. И произошло это долгожданное для нас обоих событие тоже в канун Нового года. Так что новые желания под бой Кремлевских курантов и звон бокалов мы уже загадывали вместе. У нас четверо замечательных детей. Каждый из них уже имеет свою семью, детей, которые разъехались кто куда. Не получается собраться всем вместе под одной крышей на новогодний праздник, так что обычно Новый год мы встречаем вдвоем с мужем. Нам обоим уже немало лет. Сколько? Я скромно умолчу. Главное, что муж не перестает оказывать мне знаки внимания и не забывает дарить цветы – мои любимые алые розы. Не только по праздникам. Так что загадывайте желания и верьте в них. Я точно знаю: они сбываются.

Записала Елена ТЕРЕНИНА

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ