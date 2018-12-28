БАБУШКИН ХАЛАТ

Рассказ

Стояли теплые, солнечные дни начала сентября. Я находилась в родительском доме моей матери в деревне Куланырхуа. Меня попросил приехать туда мой дядя Заабет, жена которого приболела и лежала в больнице. Дяде Заабету надо было помочь в хозяйстве – готовить обеды для группы местных спортсменов-конников. Приближались скачки, и они вместе с дядей целыми днями тренировали лошадей. Сельский ипподром находился рядом, и дяде неудобно было не приглашать друзей по интересу на обеды.

Бабушка была уже старенькая, готовить еду на всех не могла. А я была не у дел в это время – после окончания средней школы и недобора нужных баллов в вуз. Так и оказалась на две недели в непривычной для меня обстановке.

Мне приходилось в довольно большом котле, висевшем на цепи над открытым дымящимся костром, варить мамалыгу. Когда перемешивала её большую плотную массу в раскачивающемся котле, обжигала все пальцы. Потом жарила копченое мясо на углях того же костра (иногда это делал дядя Заабет), разрезала куски копченого сыра, и все это с мамалыгой, которую старалась разложить по тарелкам красиво, подавала на стол. Да, и акуд из фасоли готовила.

Но дело не во всем этом, хотя и это – часть моих приятных воспоминаний.

Дело в бабушкином халате.

В какой-то из дней я решила искупать бабушку. А потом постирать вещи. Надо сказать, что бабушка была теплолюбивая. Даже в жару, когда она шла посидеть под инжиром в центре большого двора, надевала на себя поверх множества халатов еще ватную телогрейку без рукавов. Говорила, что в тени холодно, там ветер сквозит…

Так вот, сняла я с неё халатов шесть или семь и постирала, потом погладила. А они все были натуральные, байковые, теплые. Но один из халатов мне не понравился. Очень старый, латаный-перелатаный. Я говорю бабушке:

– Давай выбросим этот халат. У тебя же вон сколько других целых и новых.

Бабушка промолчала. Я снова предложила выбросить старый халат. И тогда она тихо произнесла:

– Это одна из последних мне покупок твоего дедушки.

Я обомлела.

Дедушка умер лет десять назад. А она его «последнюю покупку» хранила – не в комоде, а на теле. Халат рвался, а бабушка зашивала, латала. И не поверх других носила, а где-то под ними, как свою тайну.

Как же, выходит, она его любила! Как же он её любил, как внимателен был к ней и заботлив! Он, мой дедушка Мурат Цушба!

Бабушка моя Цица Смыр тоже давно ушла из жизни, лет через пять после описываемого времени. Но я часто вспоминаю эту трогательную историю про её халат.

Видимо, надо пройти по жизни вместе так, как родители моей мамы, чтобы память друг о друге была возвышенной и тихой.

Я желаю под Новый год всем счастья и такой же преданной любви. И долгой жизни, как у моей бабушки, которая родила восьмерых детей и прожила почти 90 лет.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА