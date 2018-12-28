Самый необычный Новый год

Специально для праздничного номера нашей газеты воспоминаниями о самой необычной встрече Нового года поделились заместитель генерального директора РУСДРАМа по творческим вопросам, заслуженная артистка РА Нина БАЛАЕВА, наш коллега, журналист Руслан ТАРБА и режиссер Амра НАЧКЕБИА.

ВОЛШЕБНИКИ С ЮГА

Нина Балаева: В январе 2005 года нам с Джамбулом предстояла сессия на режиссерских курсах в Москве, а в театре в конце декабря – самое напряженное время – репетиции и старт новогодних детских спектаклей. Так что решение пришло сразу: поедем на сухумском поезде, который отправляется 30 декабря, и встретим Новый год в поезде. Тем более в поезде никто из нас Новый год – ни Джамбул ни я – еще не встречал. С нами на праздники в Москву ехала и Алика, дочка Джамбула и Ани. В то время ей уже исполнилось пять лет, так что самое время было познакомиться с новогодней Москвой. В дорогу собирали нас домашние, потому что мы почти до самого отъезда пропадали в театре.

Перевели дух мы все трое только в поезде, в плацкартном вагоне. Поезд медленно двигался к границе с Россией, и поначалу пустой вагон постепенно заполнялся. Каждый вновь прибывший громко поздравлял всех с Новым годом. В одном отсеке оказалась моя соседка, ветеран Отечественной войны Екатерина Штыкова – женщина с веселым легким характером. Екатерина Штыкова вспоминала свою жизнь, а она у нее была интересная, насыщенная, после войны она вышла замуж, воспитала сыновей. К одному из них она и ехала в Москву. Екатерина сразу же стала играть с Аликой, рассказывать вместе с ней стихи, петь. Одним словом, настроение было праздничное. Мы ничуть не жалели, что решились на путешествие в новогоднюю ночь. В полночь 31 декабря пассажиры стали открывать шампанское, совершенно посторонние еще вчера люди поздравляли друг друга, и возникло очень доброе и счастливое чувство родства и единения, которого порой так не хватает в обыденной жизни. И конечно, каждый из нас загадал желание. Мы с Джамбулом загадали благополучия нашему театру и всем семьям. А уж что загадала Алика – мы не знаем до сих пор. Но, наверное, как все дети, что-то чудесное.

И хотя в вагоне было весело и празднично, мы потихоньку погасили свет и уснули. Ведь назавтра надо было рано вставать, в Москве с южными подарками нас ждали родные и друзья, и мы чувствовали себя настоящими волшебниками.

ПО-ВЗРОСЛОМУ, В МУЖСКОЙ КОМПАНИИ

Руслан Тарба: То студенческое новогодье – встречу теперь уже далекого 1975-го – я точно никогда не забуду. Мы с друзьями – однокурсниками и несколькими одноклассниками решили впервые отметить семейный праздник по-взрослому, в сугубо мужской компании. Готовились мы основательно: даже командировали одного нашего друга в Ленинград, в Институт питания, где у него работал кто-то из родственников. Мы договорились, что нам передадут огромный арбуз – пятнадцать килограммов. Сегодня молодежь удивится: эка невидаль арбуз на Новый год! А в те времена это была настоящая экзотика.

Мы собрались дома у одного из друзей, и как ни уверяли его маму и тетю, что сами накроем стол, без помощи они ни за что нас не оставили. Но гвоздем программы был, конечно, наш арбуз. Он был на удивление сочный и сладкий, как знойным летом. Нам было весело, мы были молоды и, конечно, амбициозны, и каждый мечтал покорить мир. Только вот когда часы пробили полночь и мы поздравили друг друга, стало немного грустно, и мы, оттесняя друг друга от телефона, стали звонить. Кто-то родным, оставшимся дома, а кто-то – девушкам.

ЗВЕЗДЫ СОВСЕМ РЯДОМ

Амра Начкебиа: У нас дома особенно дорожат семейными праздниками, хотя собираться всем вместе приходится нечасто. Но когда друг нашей семьи Стас Коцба предложил мне встретить 2015 год вместе с профессиональными спелеологами в горах, в Мертвой долине реки Амткел, у меня даже дыхание перехватило. Да я мечтала о чем-то подобном! В то время как все люди покупали на рынке вкусные вещи и елочные украшения, я выбирала носки потеплее да в рюкзак укладывала. Собралась за один день! А в последний момент мы прихватили еще мою подругу Таню Ергунову.

Я уже имела представление, что такое горы, и знала, что они требуют дисциплины и ответственности. Тем более зимой. Кроме того, Стас сказал, что при удачном стечении обстоятельств мы сможем даже принять участие в исследовании пещеры. То есть это не просто новогоднее приключение, а настоящая серьезная экспедиция!

Подъем на машинах или, как говорят профессионалы, заброска прошла успешно, нас выгрузили с нашими огромными транспортными мешками, мы остались – наедине со звездами, сверкающим снегом и сказочной ледяной красотой вокруг.

Конечно, мы облюбовали и нарядили в цветное спелеоснаряжение красивую ель, но новогодняя ночь выдалась такая снежная, что нам пришлось откапывать нашу елочку – правда, уже после того, как нам самим едва удалось выбраться из снежного плена и довольно долго откапывать палатки друг друга. Но впечатления о тех днях останутся на всю жизнь. Я познакомилась со многими профессиональными спелеологами, которые целый год ждут январских праздников, чтобы приехать в Абхазию и спуститься в наши пещеры. Они готовы преодолевать узкие обводненные коридоры, проплывать в них в специальных гидрокостюмах, чтобы открыть и увидеть первыми еще никем не виданную подземную красоту. Это особые люди, с которыми чувствуешь себя надежно и счастливо. Еще там, в горах, я поняла, что год, который я встретила ближе к звездам, чем обычно, сложится для меня особенно удачно.

А потом, когда мы приехали в Сухум, у нашего дома нас встречала мама, и, конечно, она пригласила моих новых друзей к нам. Спасибо тебе, мама! Ведь это ты с детства прививала нам любовь к нашим горам и к людям, которые их любят и понимают. Ты и сегодня говоришь: люди, которые любят горы, – самые лучшие в мире!

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА