УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ!

От имени коллектива Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия примите искренние поздравления с Новым 2019 годом!

Прошедший год был для всех нас непростым, и все же несмотря ни на что пусть в вашей памяти останутся только добрые и приятные воспоминания, и это позволит нам всем с оптимизмом глядеть в будущее.

Традиционно от нового года мы ожидаем больших перемен. Поэтому от всей души желаем всем жителям Абхазии, чтобы наступивший год стал успешнее предыдущего и предоставил больше возможностей для самореализации.

Мы желаем, чтобы 2019 год принес всем нам удачу в делах, а в дома – достаток и спокойствие. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей согревает в любую минуту.

Желаем всем меньше огорчать друг друга и несмотря на проблемы, которые иногда возникают в жизни, сохранять позитив и оптимизм.

Коллектив ТПП РА

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Коллектив ТПП РА