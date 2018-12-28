ДОРОГИЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ!

Поздравляем вас с Новым 2019 годом!

Под каким бы восточным символом он ни проходил, мы знаем, что только наш труд и желание сделать полезное принесут хорошие результаты нашим семьям, детям, нашим родным, всему народу Абхазии.

Пусть спокойствие, доброта, мудрость и общечеловеческие ценности станут для всех нас ориентирами в грядущем году!

С праздником! С наилучшими пожеланиями и благодарностью к вам!

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»

Номер: 1Выпуск: 3741Рубрика: обществоАвтор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»