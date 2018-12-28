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28.12.2018
Номер: 1
Выпуск: 3741
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
ДОРОГИЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ И ЧИТАТЕЛИ!
Поздравляем вас с Новым 2019 годом!
Под каким бы восточным символом он ни проходил, мы знаем, что только наш труд и желание сделать полезное принесут хорошие результаты нашим семьям, детям, нашим родным, всему народу Абхазии.
Пусть спокойствие, доброта, мудрость и общечеловеческие ценности станут для всех нас ориентирами в грядущем году!
С праздником! С наилучшими пожеланиями и благодарностью к вам!
Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
Номер: 1
Выпуск: 3741
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»