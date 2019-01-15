АБХАЗЫ И КАЗАЧЕСТВО: ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА

По сообщению итальянского путешественника Жана де Луки, посетившем Абхазию в 1629 году, в знаменитом Пицундском храме находилась большая чаша, наполненная золотыми и серебряными монетами – пожертвованиями от донских и запорожских казаков в знак благодарности за удачное завершение турецкого похода. Местный священник объяснил, что казаки поступали так всякий раз, когда возвращались на родину. По мнению Г. Дзидзария, «то, что по прибытии в Абхазию казаки считали свои походы благополучно завершенными, свидетельствует о дружелюбном отношении к ним абхазского народа».

В данном контексте не приходится удивляться возникновению стабильной практики совместных набегов казаков и абхазов, которые еще с античных времен славились по всему Причерноморью как грозные морские разбойники. Согласно сообщению Кудрявцева, среди донских казаков сохранились предания о совместных набегах абхазов и донцов на турецкие поселения Восточного побережья Черного моря, в ходе которых они «били басурманов и защищали христианскую веру». Исследователь отмечает, что эти сведения подтверждаются целым рядом других источников, в том числе и кавказских.

Об устойчивости и длительности военного и духовного партнерства казаков и абхазов свидетельствует и слаженность, с которой боевые отряды двух единоверных народов противостояли турецкой экспансии на абхазском побережье в XV-XVII веках. При такой поддержке турки неоднократно вторгались в Абхазию. Так, в мае 1634 г. османы высадили большой военно-морской десант в районе Кодорского мыса и опустошили прилегающий район, разграбив, в частности, Драндский монастырь.

Следует отметить и такой немаловажный аспект проблемы, как наличие многопоколенного этнического родства между казаками и абхазами. Воины сугубо мужских казачьих дружин, желая оставить прежний образ жизни и осесть, выбирали жен из сестер и дочерей своих боевых товарищей. Не случайно уже в наши дни, на рубеже тысячелетий, донские и кубанские казаки вошли в Конфедерацию народов Кавказа – как полноправные коренные народы региона.

По понятным причинам, отношения казачества с абхазами, как и другими горскими народами, серьезно обострились в годы Кавказской войны (1760 – 1864). Тем не менее в результате упомянутых межэтнических процессов в этот период горцы не только мирно проживали в казачьих поселениях, но и служили в рядах казачьих полков. По свидетельству Л.Н. Толстого, казак «по влечению» уважает врага-горца, но презирает чужого для него русского солдата, который как раз призван его защищать, видя в нем угнетателя. Казаки подражают нравам и обычаям горцев, а щегольство молодца-казака состоит в знании черкесского языка и ношении черкесской одежды. Не случайно и современная форма Кубанского казачьего войска в основных чертах совпадает с традиционным облачением кавказского воина.

События XX столетия способствовали восстановлению традиций дружбы и добрососедства абхазов и казаков. В рядах красноармейцев 11-й и 9-й армий, которые в 1921 году плечом к плечу с местной боевой дружиной «Кьараз» выбивали из Абхазии оккупационные войска Грузии и Антанты, было немало казаков.

Воинское благородство, взаимовыручка, императив защиты слабого и справедливости стали причиной участия казаков, вместе с другими народами Северного Кавказа, в Добровольческом движении в поддержку Абхазии в 1992-1993 годах. В «Обращении к офицерам и солдатам Советской армии» от имени «Общества русской культуры в Абхазии», «Славянского дома», «Союза офицеров» отмечалось, что жестокая война развязана «руководством Грузии против ориентированного на Россию многонационального народа Абхазии, что против оккупантов в рядах сопротивления героически сражаются и погибают казаки, русские, украинцы, северокавказские граждане России, представители многих других народов и стран».

Вклад в общую Победу воинов-добровольцев из казаков – достойных наследников славы предков – заслуживает отдельного исследования, выходящего за рамки настоящей статьи. Подчеркнем лишь, на наш взгляд, знаменательную особенность: в годы войны «казаками» абхазы называли не только воинов-добровольцев из казачьих станиц, но и всех добровольцев-славян.

Сегодня в сердце Абхазии, в селе Лыхны, воздвигнута часовня в память о казаках и славянах, сражавшихся и погибших за ее свободу и независимость в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

О готовности оказать Абхазии любую помощь, в том числе и военную, казачество Юга России заявляло в октябре 2001 года, когда грузинские и чеченские бандиты напали на Кодорское ущелье Абхазии, а также в августе 2008 года. Признание Российской Федерацией независимости Республики Абхазия также немало способствовало подъему авторитета казаков среди населения республики.

Таким образом можно констатировать, что многовековые традиции добрососедства сделали безуспешными попытки столкнуть абхазов и другие горские народы с представителями казачества. Сегодня казаки являются полноправной составной частью многонационального народа Республики Абхазия, что, в свою очередь, служит укреплению стабильности и безопасности на всей территории Юга России.

Р.БАРЦЫЦ

Из книги «Абхазоведение»

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: обществоАвтор: Р.БАРЦЫЦ