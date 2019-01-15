СПОРТ

В г. Санкт-Петербурге проходил традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти чемпиона СССР В. Г. Радионова.

В турнире приняли участие 250 спортсменов из Российской Федерации и Абхазии.

По итогам соревнований первое место заняли Лагиндзе Рустам (55 кг), Квициния Астамур (60 кг) и Багателия Багдан (71 кг), второе место у Абшилава Алана (55 кг) и Багателия Беслана (65 кг), третье место заняли Леон Квициния (34 кг) и Даут Чолокуа (57 кг).

Тренируют спортсменов Джопуа Тимур и Гадлия Хаджарат.

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту