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ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Страсбургский суд замалчивает преступления Грузии

Глава дипведомства прокомментировал решение ЕСПЧ об отказе в рассмотрении исков нескольких граждан Южной Осетии против грузинских вооруженных сил в августе 2008 года.

В ЕСПЧ не видят оснований для принятия к рассмотрению нескольких исков, в которых жители Южной Осетии обвинили грузинские вооруженные силы в угрожавших их жизни действиях во время военной агрессии в августе 2008 года.

«Считаем, что данное решение Страсбургского суда является попыткой отбросить ситуацию вспять, носит предвзятый характер и направлено на оправдание и замалчивание агрессивных действий Грузии», – приводит пресс-служба МИД слова Медоева в интервью газете «Южная Осетия».

Как подчеркнул министр, «решение ЕСПЧ было вполне предсказуемо и очередной раз выявило лицемерие западных стран и их тягу к двойным стандартам, которые, к сожалению, присущи ряду государств, считающих себя ответственными членами международного сообщества».

«Несмотря на то, что в докладе комиссии ЕС во главе со швейцарским дипломатом Хайди Тальявини четко сказано, что именно грузинская сторона первой начала широкомасштабную войну в Южной Осетии и вина за начало войны возлагается на Тбилиси, ЕСПЧ счел нужным отклонить судебные иски людей, чьи жизни подвергались в августе 2008 года смертельной угрозе», – сказал Медоев.

Он добавил, что Южная Осетия тем не менее будет бороться за справедливое и объективное рассмотрение дел своих граждан.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и нескольких населенных пунктов из установок залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Парламентарии Южной Осетии обсудили с Советом Федерации РФ вхождение в МПА

Югоосетинские депутаты приняли участие в совместном заседании комиссии по сотрудничеству между парламентом Южной Осетии и Советом Федерации России, сообщает пресс-служба законодательного органа.

По словам главы парламентского комитета по внешней политике Игоря Кочиева, очередное плановое заседание прошло в Совете Федерации. В состав делегации парламента республики вошел также его заместитель Александр Плиев.

«Повестку дня мы обсудили ранее, вопросы были открытыми. Одной из главных тем стала перспектива вхождения парламента Южной Осетии в Межпарламентскую ассамблею стран СНГ в качестве наблюдателя», – сказал Кочиев.

На заседании также обсуждался вопрос об упрощенном получении российского гражданства гражданами Южной Осетии. Кочиев отметил, что эта тема очень актуальна и часто обсуждается.

«От членов Совета Федерации и Госдумы последовали заявления, что в законодательство РФ о гражданстве должны быть внесены изменения. Об этих изменениях много говорится в том плане, чтобы наша позиция в этом вопросе тоже была учтена и те граждане, которые в свое время не получили гражданство РФ, получили его в упрощенном порядке. Поэтому мы подняли этот вопрос и на законодательном уровне попытались решить его с нашими коллегами», – пояснил депутат.

Он рассказал, что на заседании поднимался также вопрос о сотрудничестве между Цхинвалом и городом Керчью. По словам Кочиева, согласие от властей двух городов уже получено, возможно, соглашение будет подписано весной будущего года в Южной Осетии.

Обсуждался и вопрос пенсионного обеспечения и получения материнского капитала гражданами Южной Осетии.

В пресс-службе парламента также сообщили, что спикер парламента Южной Осетии Петр Гассиев и Игорь Кочиев примут участие на заседании очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое пройдет 21-22 декабря в Москве.

Южная Осетия является постоянным наблюдателем в этой организации, а югоосетинские парламентарии уже несколько лет принимают активное участие во всех мероприятиях, которые касаются парламентских отношений Союзного государства Беларуси и России и проходят на территории Российской Федерации.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ

Быть музею древней истории

В военно-историческом комплексе «Бендерская крепость» откроется музей древней истории Приднестровья. Об этом сообщил Президент ПМР Вадим Красносельский.

«В Приднестровском госуниверситете хранится более 50 тысяч скифских артефактов, которые являются достоянием народа Приднестровья. Есть идея создать музей скифской культуры на территории Бендерской крепости», – сказал глава государства.

Первым шагом, по словам Вадима Красносельского, станет презентация артефактов скифской культуры в выставочном павильоне парка Александра Невского, где созданы необходимые условия для организации экспозиции.

«Вниманию нашего народа должна быть представлена история древности Приднестровья. Это тоже будет одним из элементов привлекательности Приднестровья», – подытожил Президент ПМР.

Приднестровье является одним из трех уникальных историко-культурных регионов Восточной Европы (наряду с Кавказом и Крымом), где памятники древней истории с разнообразным хронологическим и культурным охватом встречаются чуть ли не на каждом шагу. За 26 лет раскопок приднестровские археологи обнаружили более 50 тысяч артефактов, многие из которых являются уникальными.

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия