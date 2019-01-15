По слухам и по существу

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КРЕДИТ ДОВЕРИЯ – САМЫЙ ДОРОГОЙ КРЕДИТ

Не раз приходилось слышать сетования: хотел взять кредит, а оказалось, что это невозможно. Газета «РА» решила проверить, как обстоят дела в банках Абхазии и действительно ли наши граждане лишены возможности воспользоваться банковской услугой, столь популярной во всем мире. Мы обратились в три успешно работающих банка и приводим их кредитные истории. То есть истории о кредитах.

Эмма Харчилава, председатель правления КБ «Гарант-банк»:

– В 2019 году нашему банку исполнится 25 лет, и за все эти годы мы сумели обрести репутацию надежного финансового учреждения, обрести клиентов, которые доверяют нам свои деньги. Мы существуем вне политики, и девиз наш: «Банк для банка».

Конечно, в Абхазии есть некоторая специфика кредитования, отличная от европейской и российской, но мнение, что банки Абхазии не предоставляют кредитов, неверное: у нас активная эффективная кредитная политика. В частности, доходы от операций по кредитам (по процентам) в нашем банке превышают, как и положено, все остальные виды доходов. А между тем 15 лет назад основной доход мы получали от расчетных операций.

Что касается невозвратов, то они случаются, и поскольку все мы живем в одной правовой зоне, случаются и у нас.

Безусловно, взять кредит в Абхазии не так-то просто. Но, уверяю, что и в странах Европы и России случайный человек не может на основании одной только прописки в паспорте взять кредит в банке. Каждого, кто обращается за кредитом, тщательно проверяют, проверяют его платежные привычки, его кредитную историю. Для этого и существует реестр кредитных историй. Кстати, такой реестр есть и у нас.

В мире немало банков, создававших себе репутацию десятилетиями безупречной работы и дорожащих ею, но специфика банковского учреждения как раз в том, что подтверждать эту репутацию нужно постоянно, каждый день.

Наш банк привлекает деньги по вкладам под 10-12 процентов годовых, а кредиты мы выдаем под 18-24 процента. То есть разница в процентах – это и есть наша маржа.

Степень ответственности за возврат кредитов в нашем банке очень высока, и основными критериями нашей кредитной политики, как, впрочем, и любого банка, являются три кита – платность, срочность и обеспеченность. Под платностью мы имеем в виду проценты, которые получает банк за продажу денег в виде кредитов, под срочностью – то, что любой кредит имеет срок. Самый главный критерий – обеспеченность: если кредит не обеспечен, то он либо не будет выдан вообще, либо по более высокой ставке. Это зависит от внутренней кредитной политики банка.

– Чем обеспечивается кредит?

– Кредит может быть обеспечен:

а) залогом имущества (движимого или недвижимого). При этом согласно п.1. ст. 419 Гражданского процессуального кодекса РА в качестве залога не может быть принято жилое помещение, которое является единственным пригодным для постоянного проживания;

б) поручительством юридического или физического лица (гражданина РА), обладающего достаточной платежеспособностью;

в) банковской гарантией, которая представляет собой письменное обязательство банка;

г) неустойкой, которая подразумевает обязательство заемщика уплатить банку штрафные санкции в случае нарушения условий договора.

Простыми словами это означает, что кредит может быть обеспечен либо поручительством юридических лиц и гарантиями банков, либо залогом объектов недвижимости – домов, квартир. При этом в Законе прописано, что предметом залога не может быть единственное принадлежащее человеку домовладение. Только если у вас два дома, один из них может служить обеспечением по кредиту. В условиях Абхазии осторожность, с которой банки подходят к своим обязательствам, особенно важна: ведь банки Абхазии в основном выдают кредиты из внутренних ресурсов банка, то есть из тех самых денег, которые доверили банку клиенты. Во всяком случае, так поступает наш банк.

Схема проста: банк покупает деньги у клиента на определенный срок по одной ставке и перепродает их другому клиенту в виде кредита по другой – уже более высокой ставке, под более высокий процент. При этом самое главное – вовремя вернуть эти деньги хозяину.

Исходя из практики банковской деятельности, невозвраты все-таки имеют место. Для таких случаев в российском законодательстве предусмотрены более совершенные механизмы, способствующие возврату кредитов.

У нас в этом отношении ситуация посложнее. Если кредит не возвращен, мы передаем дело в суд, проходит процедура по возврату кредита, после этого подключается служба судебных исполнителей, тем не менее не всегда удается вернуть деньги – или в виде дома, или в виде машины или другого имущества, которое можно продать и погасить долг.

В России хорошо работают также ограничительные меры другого рода: если человек имеет долги, то его просто не выпустят из страны, а это дисциплинирует. Кроме того, существует еще и служба коллекторов, использующая собственные, прямо скажем, не очень цивилизованные методы «выбивания» долгов. Но банку важно вернуть деньги, которые в качестве кредита были выданы тому или иному человеку или юридическому лицу.

Кстати, большая часть наших заемщиков – юридические лица, в основном те, кто обслуживается в нашем банке. В этом случае мы знаем о них все: кредитную историю, платежные привычки, мы видим их баланс, т.е. их финансовое состояние для нас прозрачно.

Кроме того, мы размещаем свои ресурсы в российских банках – это тоже своего рода кредитование.

Эмма Харчилава подчеркивает, что присущее некоторым людям безответственное отношение – в частности, к взятым кредитам – самый губительный фактор, подрывающий само понятие дисциплины и ответственности в нашем обществе:

– Тем самым не вернувший кредит создает прецедент для другого, который, может быть, и повел бы себя иначе, но глядя на то, что его знакомый не понес никакого наказания за невозвращенный кредит, решает, что и ему подобное сойдет с рук. Я уже говорила, что в качестве кредита мы выдаем деньги наших вкладчиков и, как предусмотрено Законом «О банковской деятельности», обязаны в срок выплачивать им их деньги и проценты по вкладам. Если банк не выполнит своих обязательств перед клиентами, то будет жестоко наказан – вплоть до того, что у банка, допустившего подобное, будет изъята лицензия.

Все клиенты, держащие свои сбережения в нашем банке, будь то срочные вклады, вклады до востребования или остатки на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получают и перечисляют их вовремя, без задержек.

Наши клиенты знают, что банку можно доверять. Спасибо всем им за это доверие.

(Продолжение в следующем номере)

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 2Выпуск: 3742Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА